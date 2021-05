Caos en los datos sanitarios de la COVID-19 ofrecidos por las fuentes oficiales

Llevamos más de un año de pandemia, eso significa sufrimiento, incertidumbre, miedo a veces. En Radio Castellón Cadena Ser seguimos dando unos datos sanitarios que son sumamente importes porque hablamos de vidas, de personas que desgraciadamente la han perdido por este virus. Pero esos datos, que proceden de la Generalitat Valenciana, en concreto de la Conselleria de Sanitat, son un auténtico caos.

No solo lo decimos nosotros como medio, nuestros oyentes nos llaman, nos envían mensajes en los que afirman que son datos confusos. Quiero aprovechar para aclarar, en primer lugar, que son datos oficiales de la Conselleria de Sanitat, que recogen los datos de las últimas 24 horas y, por tanto, nosotros informamos de cuántas personas se han contagiado, de cuántas han recibido el alta o cuántas han fallecido en la provincia de Castellón. Sin embargo, si luego, meses después de que una persona fallezca, Conselleria de Sanitat lo incluye en el listado de personas muertas por Coronavirus, nosotros, como medio de comunicación, no lo podemos confirmar de ninguna forma porque la propia fuente oficial no aporta más información.

Ayer, en una nota de prensa, Conselleria de Sanitat informó de que, por una parte, y leo literal, “En la Comunitat no se ha registrado ningún fallecimiento en los últimos 7 días con Coronavirus”. Sin embargo, en la misma nota informativa, aseguran que se han registrado 5 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización. Es decir, desde el día antes, miércoles. ¿Cómo explican esos datos confusos y que aparantemente son contradictorios? Esas 5 muertes que se registran en 24 horas, pero que chocan con el mensaje de “no ha muerto nadie con Coronavirus en la última semana” se dieron en enero y en febrero de este año y ahora, en mayo, Conselleria de Sanitat, las incluye en el listado total de personas fallecidas con Coronavirus. Dos mensajes confusos, desde una fuente oficial, que no hacen más que crear duda a quienes ejercemos la función del informador y, por tanto, a la población. ¿Por qué las fuentes oficiales no dan mensajes claros? Además, los datos de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que también ofrecen cada día coinciden con los que da Conselleria de Sanitat.

Nuestra postura como medio de información ya cambió respecto a los datos sanitarios de la pandemia hace semanas. Ya no decimos el número total que ofrece Conselleria de Sanitat de personas contagiadas en la provincia de Castellón porque las cifras del Gobierno valenciano no coinciden si sumas las personas que han recibido el alta con los fallecidos. Las cuentas no salen.