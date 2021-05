El Celta pesca de nuevo en A Coruña

El Celta ha puesto sus redes en la ciudad y una vez más se dispone a pescar buenas piezas en pleno corazón de A Coruña. En esta ocasión son dos futbolistas del Ural los que desea la dirección de fútbol olívica. La falta de cintura mostrada desde Abegondo puede suponer quedarse sin dos jugadores que los blanquiazules tenían muy cerca.

Hace un mes aproximadamente el Celta se puso en contacto con el Ural para mostrar su interés en llevarse a Diego Rodríguez y Pablo Garaboa. Dos jugadores que reconoce el Deportivo que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. Diego es un central de segundo año de categoría juvenil, Pablo Garaboa es un juvenil de primer año que actúa como delantero. Pese a no haber convenio de colaboración vigente con el Deportivo, el Ural comunica a los blanquiazules el interés de los vigueses en sus dos jugadores, algo a lo que no está obligado por la falta de dicho convenio. El Dépor manifiesta su interés en ambos futbolistas pero no es hasta esta semana, un mes después de la llamada del Celta, cuando realizan los primeros movimientos. Durante ese tiempo el Celta apalabró a uno de los jugadores, avanzó las negociaciones con el otro y ofreció la firma de un convenio de colaboración con el Ural.

Según ha podido saber Radio Coruña, Diego Rodríguez está decidido a fichar por el Celta y su firma se da por hecha tanto en Vigo como en A Coruña. Pablo Garaboa, por su parte, duda entre madurar en el Ural una campaña más o aceptar alguna de las ofertas que se le han trasladado, entre ellas la del club olívico.

La "fuga de talento" coincide con el anuncio del Deportivo de apostar por la cantera. El deseo de apostar por el producto de la casa contrasta con la política que se sigue desde Abegondo con clubes como el Ural. El Depor vive un momento de cambios y de nuevos planteamientos en su estructura. Negocia a través de la AFAC un nuevo convenio con el fútbol base y con clubes como el Ural

Un convenio a la baja

Los uralistas mantienen a su equipo en la División de Honor juvenil y son otro buen vivero de futbolistas. Sin embargo esta temporada no existe convenio entre Ural y Deportivo, los blanquiazules, según aseguran fuentes del club modesto, aún no han pagado las cantidades correspondientes a la temporada pasada y la propuesta para renovar el acuerdo entre ambos clubes refleja un tijeretazo del 70%. El Deportivo, por su parte, niega que exista deuda y asegura que los pagos están al día.

En todo caso, afirman desde la Plaza de Pontevedra que tras el descenso desde Primera División, el Depor no estaría obligado a esos pagos, aunque lo viene haciendo igualmente. El nuevo convenio en el que trabaja, reconocen desde el Depor también, será a la baja debido a la pandemia y a las limitaciones económicas del club herculino derivadas de su enorme crisis deportiva.