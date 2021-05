El delegado del Gobierno apela de nuevo a la responsabilidad individual tras el fin del Estado de Alarma

La Delegación del Gobierno en Galicia ha ultimado hoy el dispositivo que desplegará a partir de la medianoche del sábado al domingo, con el fin del Estado de Alarma. Las fuerzas de seguridad del Estado reforzarán el control en las grandes ciudades gallegas, incluida A Coruña, y también en aquellos municipios en los se mantienen el toque de queda y el cierre perimetral por su alta incidencia de la pandemia del coronavirus, ninguno de ellos en el área de A Coruña.

Esta mañana se ha reunido el Centro de Coordinación Autónomico, en el que han participado los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la Federación Galega de Municipios e Provincias. El Ayuntamiento de A Coruña se une al refuerzo del dispositivo con los agentes de la policía municipal.

El delegado del Gobierno ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual porque el fin del Estado de Alarma no significa el fin de la pandemia.

El profesor emérito de medicina preventiva Juan Gestal entiende que es demasiado pronto para levantar el Estado de Alarma.

El Estado de Alarma se levantará en la medianoche del sábado al domingo. A partir de ese momento, se suprime el toque de queda y se permitirá de nuevo la entrada y salida de Galicia. Los bares abrirán hasta las once de la noche y las restaurantes hasta la una de la madrugada. Las reuniones no podrán ser de no convivientes entre la una de la madrugada y las seis de la mañana. Para esta limitación, la Xunta necesitará el aval judicial del Tribunal Superior. Los cierres perimetrales y el toque sólo se mantienen en los municipios con nivel extremo. Ningún ayuntamientos del área de A Coruña está en esta situación.