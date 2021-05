Daniel López Acuña, sobre el final del estado de alarma: "Corremos el riesgo de un repunte muy importante"

El final del estado de alarma genera serias dudas a los expertos por el tiempo que se puede aventurar. Uno de ellos, Daniel López Acuña, considera que "hay una incongruencia" entre el mensaje de preocupación que transmite el Ejecutivo y la falta de medidas. "Con la situación epidemiológica, el nivel de incidencia y la todavía baja cobertura de vacunación, no se debería haber abandonado el estado de alarma e interrumpir las medidas de restricción de movilidad y de interacción social. Ahora corremos el riesgo de que nos produzca un repunte muy importante en el número de casos de COVID-19 y una presión asistencial importante", ha explicado.

España avanza a buen ritmo en la vacunación, aunque "los niveles actuales no pueden generar un escudo suficiente". Acuña recuerda que, en la actualidad, "tenemos escudo para mayores de 80 y los que viven en residencias, pero todavía el sector 60-80 no está totalmente vacunado y hay muchas personas susceptibles. Estamos en un 12% de la población con la pauta completa, pero un 88% no está cubierto".

Durante su análisis en La Ventana de Asturias, también ha querido aclarar que el hecho de tener un estado de alarma no significa que se tengan que adoptar medidas. "Es un paraguas jurídico que nos permite tomar las medidas necesarias o no tomar medidas extraordinarias de tanto calado. No hay que tenerle miedo cuando lo que nos permite es no incurrir en la excesiva judicialización en la que estamos cayendo con medidas que cada comunidad tome, que tengan que ser ratificadas por los Tribunales Superiores de Justicia, que si son rechazadas tengan que ir al Supremo que dice que no quiere hacer el juego a este delegación de tareas sanitarias y, como consecuencia, tenemos un laberinto kafkiano que no nos permite caminar con la velocidad necesaria para adoptar medidas de salud pública", ha relatado.

Acuña tiene claro que "si la incidencia vuelve a subir de una manera descontrolada", habrá que volver al estado de alarma ya que es la única herramienta "que nos permite hacer cierres perimetrales y toques de queda". El ex director de Acción Sanitaria de la OMS cree que hay comunidades que están actuando con "madurez" como Baleares, Navarra o Comunitat Valenciana. "Los tribunales están respondiendo positivamente porque quieren proteger la seguridad sanitaria que han logrado", ha apuntado y ha señalado a aquellas que están autorizando la reapertura del ocio nocturno: "No me convence porque eso nos va a llevar directamente a un repunte de contagios".

Sobre la petición de la OCU a comunidades y Gobierno central de liberar el uso de la mascarilla en algunos espacios, cree que se trata de una medida "equivocada" porque "es un planteamiento que carece de fundamento de salud pública y epidemiología. De lo que se trata es que la mascarilla, aún al aire libre, nos protega de las interacciones de cercanía entre personas y posibles contagios por aerosoles. Hacer un planteamiento como si esto fuera un ejercicio simplemente de que la libertad está siendo coaccionada es absurdo, no tiene una base sólida".