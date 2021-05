No habrá toque de queda en Castilla La Mancha

Castilla La Mancha renuncia a mantener el toque de queda. Los informes jurídicos solicitados por el Gobierno regional no lo avalan. Lo ha anunciado el Presidente Emiliano Garcia Page, muy crítico con el fin del estado de alarma que le hubiera gustado prorrogar un mes mas. No entiende que para salvar vidas se tenga que pleitear con los jueces, cosa "difícil de razonar", ha aseverado. Declaraciones tras el acto de firma del protocolo con la Diputación Provincial de Guadalajara para garantizar la inversión en consultorios locales de la provincia, en la iglesia de Santo Domingo en Cifuentes.

Dice el jefe del ejecutivo autonómico que al virus se le había puesto un torniquete y ahora solo se le van a poder poner tiritas apelando a la responsabilidad individual. En este sentido, recordaba que este sábado se anunciará cómo quedan el resto de restricciones relativas a horario de cierre o aforo en establecimientos. Más relajadas, sin duda, decía.

Garcia Page también ha avanzado que hoy ha comenzado la vacunación en el grupo de 59 a 50 años. Solo ayer se pusieron 30.000 dosis en la región. Además, es partidario de liberar las patentes de las vacunas como, ahora, propone EEUU. "Hay que encontrar un compromiso moral, porque tiene un componente moral, pero también inteligente entre la necesaria investigación privada, con dinero y esfuerzo privado, y el derecho a que nadie se quede sin vacuna en el mundo".

ADELANTAR ELECCIONES ES UNA PATOCHADA

En otro orden de cosas, ha aprovechado para responder a la sugerencia que este lunes realizaba el Presidente del PP, Paco Núñez, de adelantar las elecciones autonómicas para demostrar si es extrapolable, o no, la victoria de Ayuso en Madrid. Ha sido contundente al referir que "no estamos para patochadas. Pido seriedad y respeto a las instituciones. Queda de manifiesto los que nos hemos dejado la piel y los que tratan de sacar provecho electoral de la miseria, la muerte, y los dramas sociales y esto no puede ser gratis". Ha añadido que él cambiaría todas las elecciones del mundo por salvar vidas y que no se va a bajar del autobús "cuando quedan metros para llegar a la meta"