Joaquín Leguina: "Si me expulsan llevaré al PSOE a los tribunales"

Joaquín Leguina se muestra dispuesto a dar la batalla “hasta el final” si intentan expulsarle del Partido Socialista por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones: “Si me expulsan llevaré al PSOE a los tribunales. Creo que tengo algunos derechos adquiridos”

Leguina, en una entrevista en ‘Aquí Cuní’ de SER Catalunya, señala: “Se conoce que la culpa de esta derrota sin igual la tenemos Nicolás Redondo y yo. Da pena y también da risa. Pero, bueno, el voto es libre, ¿no? ¿Y si me he abstenido? He dicho lo que no pensaba hacer, no lo que pensaba hacer”

Según el expresidente madrileño, “mi partido de toda la vida creo que no existe, es el partido propiedad de Sánchez, pero no me ha llegado ninguna comunicación oficial”

Leguina hace este análisis de los resultados en Madrid: “Ni Gabilondo, ni José Manuel Franco son los responsables de esta derrota, los responsables viven en Moncloa. La campaña ha sido un auténtico desastre y se han dejado arrastrar por Pablo Iglesias, que es un peligro público y por lo menos ha tenido la dignidad de irse de la política”

Y añade: “En Madrid el codo a codo con el separatismo vasco y catalán no se traga. No sólo han perdido las elecciones. El Partido Socialista de Sánchez ha quedado tercero. Tendrían que hacérselo mirar y no echarme la culpa a mí, que estoy fuera de la política.”