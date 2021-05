Susana Díaz: "Sé que no soy la candidata de Madrid"

La Secretaria General del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido esta mañana en Córdoba un encuentro con militantes de la formación que ha servido de calentamiento para las inminentes primarias que se avecinan para la elección de candidato o candidata para la presidencia de la administración autonómica. Hasta el momento, ya enfrentan a la propia Díaz, al alcalde de Sevilla Juan Espadas y al exdiputado Luis Ángel Hierro.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha admitido saber que "no es la candidata de Madrid, según se ha dicho", en una clara alusión a la dirección nacional del partido. Por ello, asegura, "quiero ser la candidata de los militantes, de las compañeras y compañeros y ganarme su voto libre para recuperar una confianza que nos devuelva al gobierno de la Junta de Andalucía".

"Recuerdo que ganamos las elecciones, pero se unieron tres derechas para impedirnos gobernar", ha lamentado Díaz. Asegura querer iniciar "un proceso de cambio en el partido de abajo a arriba" y que "no quiere gente al lado que le halague el oído, sino que me digan los cambios que hacen falta".

Sobre un hipotético 'cara a cara' con Juan Espadas, la actual dirigente de los socialistas en Andalucía ha asegurado prefir "ir partido a partido" y esperar a que se presenten todas las candidaturas. Un plazo que todavía no se ha iniciado.

Susana Díaz, a su llegada al acto, acompañada por Dolores Amo, Antonio Ruiz y MªJesús Serrano / Cadena SER

En este acto en Córdoba, Susana Díaz ha estado arropada por el secretario provincial y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; la presidenta de IPRODECO, Dolores Amo; la senadora María Jesús Serrano; la inminente concejala del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González; el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; o el expresidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.

"SI ABREN LAS DISCOTECAS, TIENEN QUE ABRIR LOS CENTROS DE SALUD"

En materia autonómica, Susana Díaz ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la "reapertura inmediata de los centros de Salud cuando decaiga el Estado de Alarma este domingo". Califica de "incomprensible que las discotecas vayan a abrir hasta las dos de la madrugada y que los andaluces no puedan hacer algo tan esencial como ir al médico", aludiendo a una falta de voluntad política.

Así, Susana Díaz se ha referido a que la prioridad de la población ahora es ser vacunada. Y también ha atacado al gobierno de la Junta porque, asegura, "Moreno Bonilla es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, porque no vacuna lo suficiente porque dice que no llegan dosis y cuando le llegan se sigue quejando".

En estas declaraciones se refería a las dosis de AstraZéneca (Vaxzevria), de las que en Andalucía se han recepcionado esta semana 30.000 sin 'población diana' a la que administársela, atendiendo al plan de vacunación del gobierno de España. Según el director del Plan de Vacunación de Andalucía, David Moreno, en declaraciones a Canal Sur, entre un 20 y un 25 por ciento de la población de entre 60 y 67 años convocada para recibir esta fórmula la ha rechazado.

Se trata de un inmunógeno cuya primera dosis fue administrada a personal esencial (profesores o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) menor de 55 años, pero que tras registrarse varios casos de fallecimiento por trombos como efecto secundario demostrado, tuvo que ser descartado para este rango de edad. Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha tomado una decisión sobre si inyectar o no la segunda dosis o sustiuirla por una de Pfizer, para lo cual ha iniciado un ensayo clínico con 600 voluntarios.

Mientras tanto, sindicatos como CSIF han lamentado que "se vaya a utilizar a los profesores como banco de experimentos y la demora de la decisión", puesto que gran parte del personal docente tendría que recibir la segunda dosis de AstraZéneca durante este mes de mayo.

La Junta de Andalucía ha inyectado, según los últimos datos oficiales disponibles, 3.245.720 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de los distintos laboratorios, el 93,6% de las entregadas por el Ministerio de Sanidad. No obstante, Susana Díaz asegura que "Moreno Bonilla no está vacunando lo suficiente y la gente lo que quiere es que llegen todas las del mundo".

El presidente de la administración autonómica aseguró esta semana que "Andalucía tiene 150.000 vacunas de AstraZéneca guardadas en un frigorífico" a espera de saber si podrá colocar la segunda dosis a los ya vacunados, algo que propuso el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el último Consejo Interterritorial. Una opción que fue descartada por el ministerio de dirige Carolina Darias, al igual que la opción de que los menores de 60 años puedan 'adelantar posiciones' en el plan de vacunación si se presentan voluntarios.

Acto de Susana Díaz en Córdoba / Cadena SER

"A QUIÉN MÁS PERJUDICAN LOS PEAJES ES A LOS TRABAJADORES"

En la última semana, Díaz ha protagonizado otro desencuentro con Moncloa. Ante la propuesta del gobierno de obligar al pago de peaje en las autovías nacionales, la líder del PSOE en Andalucía ha remitido un escrito al gobierno instándole a replantear la medida, ya planteada a la Unión Europea.

Algo que, ha asegurado en Córdoba, ha hecho "desde la máxima lealtad institucional y que, estoy segura, será bien recogido por el Ejecutivo". Así, Díaz ha mostrado su desacuerdo porque "los más perjudicados por los peajes son los trabajadores que tienen que hacer desplazamientos".

Por el momento, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha esbozado un borrador que aterrice en la realidad esta medida, pero su director, Pere Navarro, ya ha avanzado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "se contemplarán excepciones", como desplazamientos médicos, laborales o por estudio.