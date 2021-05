Lambán abre la puerta a ampliar los horarios de hostelería: "Es bastante probable"

"Sería mejor que existiera una homogeneidad en cuanto a las medidas adoptadas por las distintas comunidades autónomas, que solo podría proceder de una legislación estatal, emanada del Congreso de los Diputados". Así opina el presidente de Aragón, a horas de que decaiga el estado de alarma, se ponga fin a los confinamientos autonómicos y al toque de queda, y que entreen en vigor los decretos elaborados por las comunidades autónomas.

Javier Lambán garantiza - en esta cuenta atrás - que en Aragón "tenemos una ley que nos permite seguir tomando muchas medidas con absoluta seguridad jurídica". Fue aprobada en diciembre en las Cortes de Aragón pero es ahora cuando han surgido voces críticas.

"Sé lo que opinan el resto de las comunidades autónomas, que nos envidian sanamente por ser los únicos que tenemos una ley para hacer frente a la pandemia", aunque "hay opiniones para todos los gustos", ha afirmado.

No obstante, remarca, "hasta ahora, nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad" y ha añadido que "hay quienes claman - no sé si en el desierto o en la selva - que, sin aportar ninguna solución, se dedican a descalificar, sistemáticamente, las soluciones que aportamos los demás".

Sin nombrarlos, señalaba al Partido Popular: "Otros, dentro de la comunidad autónoma, se han dedicado a poner palos en la rueda" y, ha insistido Lambán, "algunos de los que más levantan la voz y que más ruido producen, tenían elementos y medios suficientes como para presentar ese recurso de inconstitucionalidad".

Previamente al acto - esta mañana - del 50 aniversario de los hospitales Materno Infantil y Traumatología Miguel Servet de Zaragoza, hacía dos peticiones a los aragoneses: que sigan confiando en el sistema sanitario y que sigan extremando la precauciones para evitar nuevos positivos.

"Se levanta el estado de alarma, el confinamiento autonómico y el toque de queda, pero el virus sigue pululando entre nosotros, se sigue produciendo contagios y pido encarecidamente que extremen el cuidado".

¿Ampliar horarios de la hostelería?

Mientras, también se valora que la hostelería - sobre todo las terrazas - puedan abrir más allá de las 10 de la noche - el horario de cierre establecido para la actividad no esencial - , como han planteado otras comunidades autónomas. "No está descartado", ha dicho, y es "bastante probable" que el Departamento de Sanidad lo evalúe en los próximos días pero, ha matizado que "las prisas no son buenas".