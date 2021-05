Colas de dos horas para vacunarse en el Zendal: "Si no tienen cita no se les va a vacunar"

Este domingo las personas que han acudido a vacunarse al hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid han sufrido largas colas de espera de hasta dos horas de demora. Se habían citado hasta 10.000 personas para que se les inyectase una dosis contra el coronavirus pero las autoridades sanitarias han señalado que las personas que no tengan cita para vacunarse no acudan porque "no se les va a vacunar".

"Lo importante sería recordar a los personas que están en la fila que si no tienen cita no se les va a vacunar. Solamente se va a vacunar a la gente que tenga cita confirmada en el día de hoy. O sea, el resto que dejen de hacer la fila porque no se va a poder vacunar", ha explicado una enfermera a las puertas del hospital.

La cola de personas esperando a la vacunación rodea el edificio del Hospital pero es porque "hay muchísima gente citada, más de 10.000 personas convocadas, luego no se respeta muy bien los horarios y entonces se forman todas estas colas". "La gente que esté haciendo cola y que no tenga confirmado día y hora en la fecha de hoy. Que no, que no siga porque no se le va a poder acceder a la vacunación si no está en el registro que tenemos", ha continuado.