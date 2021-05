Las UCIS en Aragón, en riesgo extremo: "La situación es casi similar a la de marzo de 2020" en el Clínico

Las ocupación de pacientes COVID de las Unidades de Cuidados Intensivos sigue subiendo en Aragón hasta alcanzar, el viernes, casi el 36% de todas las camas disponibles.

Para el jefe de UCI del Hospital Clínico de Zaragoza, Juan José Araiz, el centro que más críticos con coronavirus tiene en estos momentos, la situación es complicada y asegura que "es similar a los momentos más álgidos - casi - de la pandemia del mes de marzo del año pasado", de 2020.

Además, "la disponibilidad de recursos está siendo muy limitada, el persona está agotado de doblar horas, ya no podemos reforzar más la plantilla, ya no podemos ampliar - como se hizo la otra vez - otras ubicaciones de fuera de la UCI, que no nos servían para pacientes con infección aguda pero nos permitían un cierto desahogo"-

En estos momentos, Aragón tiene 75 pacientes COVID en las unidades de críticos. Una cifra que está lejos del pico de 92 ingresados del 9 de febrero, pero que no ha dejado de crecer en los últimos meses: desde el 27 de julio, los pacientes críticos se han triplicado en Aragón, mientras en la hospitalización convencional sigue el descenso.

Sanidad prevé que la ocupación de las UCI siga subiendo, aunque Araiz es optimista. Sostiene que la vacunación empezará a notarse ya la semana que viene, reduciendo los ingresos de los pacientes más habituales en cuidados intensivos estos últimos meses: los que tienen entre 60 y 70 años.

"Evidentemente, goteo de pacientes covid vamos a tener durante muchísimos meses pero esta avalancha de esa población, que va de 60 a 70 años, creemos que, poco a poco, tenemos que empezar a notarlo a partir de la semana que viene", señala Araiz.

El Hospital Clínico es el que más enfermos covid atiende en este momento en las unidades de cuidados intensivos: son el 70 % de sus pacientes.