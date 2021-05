Vila-real reserva una plaza portátil para garantizar el 'bou' en las fiestas de septiembre

Vila-real volverá a contar con una plaza de toros portátil el próximo mes de septiembre para la celebración de festejos de bou al carrer.

El alcalde, José Benlloch, ha alcanzado un acuerdo con la empresa que ya instaló este recinto el pasado año en Vila-real para que el próximo mes de septiembre, coincidiendo con las fechas de las fiestas patronales en honor de la Virgen de Gracia, la ciudad tenga asegurada la posibilidad de contar de nuevo con esta instalación portátil. De este modo, según ha explicado el alcalde, “aunque por la situación sanitaria no sea posible celebrar bou per la vila en septiembre, garantizaremos que los aficionados puedan reencontrarse con esta tradición tan nuestra, con todas las medidas y protocolos de prevención, y al mismo tiempo ayudaremos a los ganaderos de reses bravas que durante el último año han sido duramente golpeados por los efectos de la pandemia, como muchos otros sectores económicos”.

Benlloch ha avanzado que en breve él mismo y el concejal de Fiestas, Diego Vila, se reunirán con el Consejo Rector de Fiestas, la Junta de Fiestas y la Comisión de Toro para plantearles la propuesta del equipo de gobierno y comenzar a trabajar “siempre desde el diálogo” con vistas a la posible celebración de fiestas patronales en el mes de septiembre. “Este mes de mayo hemos suspendido las celebraciones en honor a San Pascual, porque así lo acordó de manera unánime el Consejo Rector de Fiestas ante la situación de la pandemia, que nos obliga a actuar aún con mucha prudencia”, recuerda el primer edil. “Pero de cara al mes de septiembre confiamos en poder celebrar las fiestas de la Virgen de Gracia, siempre dentro de las limitaciones que establezcan las autoridades sanitarias, y desde el consistorio queremos promover la instalación de la plaza portátil para que los actos taurinos se puedan celebrar de manera segura en caso de que la situación no permita realizarlos en las calles de la vila como es habitual”, subraya Benlloch.

Así las cosas, en la reunión que el alcalde y el concejal de Fiestas mantendrán con los representantes de los órganos festivos, pondrán a su disposición esta plaza portátil que, tal y como han acordado con la empresa, estará reservada para las fechas en las que la ciudad tiene previsto celebrar las fiestas en honor de la Virgen de Gracia, del 3 al 12 de septiembre. “Si en esas fechas no es posible celebrar bou per la vila, dispondremos de este recinto para que los aficionados puedan disfrutar de los festejos y las ganaderías tengan posibilidad de trabajar y que el sector se reactive”, afirma el alcalde, quien añade que “si finalmente la situación sanitaria sí que permite el bou al carrer en las calles de la vila, no descartamos mantener igualmente la plaza portátil”.

Cabe recordar que a finales de septiembre del pasado año, Vila-real acogió un recinto taurino para la realización de festejos de bou al carrer tras la solicitud tramitada por una empresa privada, con las correspondientes autorizaciones de la Conselleria de Justicia y la Conselleria de Sanidad. El consistorio había manifestado desde el primer momento su voluntad de que la ciudad pudiera seguir celebrando actos taurinos, cumpliendo con las medidas de prevención por la covid-19, en apoyo al sector de las ganaderías de reses bravas y en defensa de la tradición del bou al carrer, “que en Vila-real está documentada desde el siglo XIV”, según el concejal de Fiestas.