Malestar entre los afines a Isabel Bonig y Javier Moliner por la gestión de la nueva dirección del PP provincial, liderada por la alcaldesa de Vall D’Alba, Marta Barrachina. El PP plantea cambios en la Diputación y Salvador Aguilella, previsiblemente, tendrá un cargo de portavoz.

Hoy, a las cinco de la tarde se ha celebrado el Comité de dirección provincial, que ha ratificado los nombramientos aprobados en el Congreso del pasado sábado, donde fue proclamada la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, con casi el 97 por ciento de los votos.

Barrachina es la primera mujer que ocupará el máximo cargo del PP en la provincia y estuvo respaldada en su proclamación por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea y el portavoz popular en el Senado, Javier Moroto, además del candidato a presidir el partido en la Comunitat, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante.

El equipo de la nueva lideresa, como les avanzó Radio Castellón, está formado por el portavoz del PP en Onda, Salvador Aguilella, como secretario general, mientras la número tres del partido será la presidenta del PP local de la capital de la Plana, Begoña Carrasco. Como coordinadores provinciales, destacan la senadora Salomé Pradas y el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez.

Fuentes consultadas por Radio Castellón han mostrado su malestar por la gestión de la nueva dirección provincial, que en los discursos olvidó citar a la actual presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, así al ex presidente de los populares en la provincia, Javier Moliner, que no acudieron al acto. Tampoco asistió la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en este caso por motivos personales, según han explicado fuentes del partido, aunque cabe recordar que Ballester encabezó una de las listas para aspirar al cargo de presidente. Una candidatura que retiró.

Las mismas fuentes apuntan que no habrá transición pacífica en la Diputación, donde Salvador Aguilella, asumirá previsiblemente uno de los cargos de portavoz, al que sumará su poder en el partido, donde tendrá un papel clave en la confección de las listas. En estos momentos, los cargos de portavoz los ocupan el concejal del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, y la ex secretaria general provincial, Elena Vicente-Ruiz. No se descarta, que Sales siga manteniendo un puesto de relevancia en la institución provincial.

Además, se intuye que dentro del nuevo organigrama ya se están diseñando las listas a futuro para las próximas elecciones generales y autonómicas. Unas listas en las que Salome Pradas, Salvador Aguilella o Andrés Martínez, tendrán un papel importante, y que servirán para recuperar la figura del ex alcalde de Castelló y ex president de la Generalitat, Alberto Fabra, que podría liderar la lista al Senado.