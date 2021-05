La afición elige a Villares como mejor jugador

El Deportivo puso ayer el punto y final a una temporada triste y extraña a partes iguales. Triste por el fracaso en el objetivo inicial de ascender de categoría. Extraña porque nadie está acostumbrado a finalizar una campaña en la segunda mitad de mayo.

Al deportivista le han robado media temporada y se ha tenido que conformar con 24 partidos. Al aficionado lo han dejado a medias, con la sensación de que se le ha privado de algo que le pertenece. A Diego Villares también, porque si algo ha quedado claro es que el de Vilalba se merecía que esta campaña no hubiese tenido fin, o por lo menos no tan pronto. No esconde su decepción "porque me gustaría que hubiese sido más larga y que hubiésemos podido entrar en el grupo de arriba". Pero por contra le queda la satisfacción del trabajo bien hecho y reconocido por su afición. Pese a haber llegado al primer equipo en el mercado de invierno, los hinchas le han elegido como el mejor jugador de la temporada. "Me sorprendió porque solo disputé la mitad pero también hice buenos partidos y se supo valorar el esfuerzo".

Su ascenso a la primera plantilla fue para Villares "un soño", un deseo hecho realidad y que además se completó con una presencia constante en el once titular. "Contei dende o primeiro momento . A ver se sigue así o ano que vén e podemos optar a máis". Una próxima campaña que, imagina el centrocampista, estará marcada por la continuidad "porque la gente está contenta aquí". Y no sólo en el roster de jugadores, también en un banquillo en el que confía siga Rubén de la Barrera. "No nos ha dicho nada pero en el vestuario confiamos en que el mister siga y poder dar continuidad al proyecto" asegura Villares.

La próxima temporada está aun pendiente de diseñar pero la idea de que la cantera juegue un papel importante se repite constantemente. La presencia de Villares en la primera plantilla debe suponer un estímulo para una chavalada, la de Abegondo, que ahora percibe que se abre una puerta que hasta ahora parecía cerrada. "Antes había más desconfianza, pensaban que estaba más lejos, pero ahora ven el salto al primer equipo más cerca", confiese un Diego Villares que se erige ya como el referente de una nueva hornada de futbolistas.