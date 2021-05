Los médicos, indignados con las aglomeraciones: "Enfado, tristeza y desilusión"

Organizaciones de médicos expresan a Efe muestran su enfado y preocupación por las aglomeraciones y los botellones que ha habido en Madrid para celebrar el fin del estado de alarma y pronostican una posible quinta ola con un aumento de infecciones en la franja de edad de 15 a 29 años y la saturación de las UCI, por lo que piden "sensatez y responsabilidad" a los madrileños.

Colegio de Médicos de Madrid

"Enfado, tristeza y desilusión" es lo que manifiesta el presidente del Colegio de Médicos madrileño, Manuel Martínez-Sellés, para quien "una cosa es que no haya estado de alarma y otra cosa es que no nos tengamos que cuidar".

A su juicio, "hay mucha gente que no es consciente del riesgo que sigue conllevando la pandemia tanto para ellos como para terceros", según Martínez-Sellés para quien "esto puede tener consecuencias y un aumento de los contagios".

Desde los colegios de médicos "tenemos que enfatizar que seguimos teniendo un riesgo elevado. Todavía queda mucho para tener a un porcentaje amplio de la población vacunada" y, por lo tanto, lo que toca ahora, independientemente de las vacunas, es "seguir apelando a la responsabilidad individual".

Plataforma de Médicos de Primaria

La doctora Mar Noguerol, portavoz de ''AP se Mueve", sostiene que la situación es de "franca preocupación" ante la posibilidad de que se disparen de nuevo los contagios, porque ahora mismo las cifras de infección predominantes son en una franja de población joven.

En concreto desde el 5 de abril, el número de positivos entre jóvenes de entre 15 y 29 años ha superado los 3.000 infectados de media semanal, oscilando entre los 3.351 contagios en la primera semana y los 2.489 de la última semana del mes, cuando la incidencia acumulada en esta franja de edad era de 229,6, muy por encima de la incidencia de 172,7 en la población general en ese periodo.

"Estamos saliendo de la cuarta ola", con una cobertura vacunal "todavía insuficiente y pasamos a una desescalada brusca", sin estar preparados para un rastreo exhaustivo y sin refuerzos en Primaria, apunta Noguerol."En Madrid partimos de que las UCI nunca han bajado su ocupación, estamos en el 100% de las camas previas a la pandemia y hay saturación", añade Noguerol.

De hecho "el Isabel Zendal ha estado trasladando pacientes críticos a otros hospitales porque no tenía capacidad para atenderlos", asegura en referencia a una información publicada ayer en ElPlural.com. Por su parte, la doctora Concha Herranz es contraria a "estigmatizar" a quienes han salido a celebrar el fin del estado de alarma el 9 de mayo, y expresa "preocupación por las celebraciones que se hayan hecho en interiores, tanto en domicilios como en establecimientos y locales".

En este contexto, indica Herranz, se pueden "relajar" las limitaciones a la movilidad, pero no "las medidas de precaución frente al virus como el teletrabajo, la limitación en los medios de transporte o el facilitar las cuarentenas" a quienes tienen problemas para cumplirlas.

Sindicato de Médicos

"Pena, miedo e indignación" es lo que producen las aglomeraciones del fin de semana en Madrid, según al secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, quien estima que estas escenas no representan al conjunto de la juventud madrileña y española porque no todos se comportan de esta manera.

"La gente tiene que entender que lo que se ha terminado es el estado de alarma previsto en la legislación, pero lo que no finalizado para nada es el estado de alarma sanitaria", subraya Ezquerra. "Seguimos en plena pandemia, en una crisis sanitaria sin precedentes, con miles de pacientes hospitalizados y miles de personas que se infectan", y con 525 pacientes críticos en las UCI.

Por ello, pide "sensatez" a los jóvenes. "Aunque ellos tienen poco riesgo de enfermarse de gravedad y posiblemente no podrán infectar a sus abuelos porque ya están vacunados, sí pueden contagiar a sus padres, que están pendientes de ser inmunizados", señala.

Ezquerra llama a las autoridades a hacer "una gran campaña de divulgación, especialmente dirigida a los jóvenes, para explicarles que con su actitud contribuirán a salir de la crisis antes o más tarde". Para el sindicato de médicos AFEM, el fin del estado de alarma "no debería alterar las pautas de comportamiento de la población, pero la realidad es que determinado sector social lo ha tomado como barra libre para hacer fiesta y botellón".

Posiblemente "en algunos locales cerrados tampoco se respeten las recomendaciones y aumente el número de contagios en esos grupos que, por otra parte, no están vacunados", según su presidente Carlos Castaño. "La pandemia no se ha terminado y la inmunidad de grupo no se ha alcanzado. Los ingresos en UCI en Madrid son demasiados. Cada ola arranca de un estado de saturación mayor de las UCI y con pacientes más jóvenes", añade.

"Muy posiblemente entremos en la quinta ola sin haber superado la cuarta con las repercusiones sanitarias y económicas que conllevará a las puertas del verano", advierte.