La Junta no descarta pedir al TSJA el toque de queda si repuntan los casos

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no descarta pedir al TSJA el toque de queda si hay un repunte de casos en Andalucía, pero no plantea a priori esta posibilidad para evitar que se repitan las aglomeraciones de jóvenes como las que hemos visto este fin de semana. Mensaje de Moreno en un nuevo Encuentro de la SER sobre el fin del Estado de Alarma.

El presidente andaluz ha mostrado su preocupación por esos momentos de euforia colectiva a la hora a la que acabó el toque de queda y ha advertido que comportamientos de ese tipo derivan en repuntes. Así que si repuntan los contagios "de forma importante", como él mismo prevé por este tipo de comportamientos, el gobierno andaluz acudirá a los Tribunales para solicitar el toque de queda.

Moreno se ha mostrado muy crítico porque el Gobierno central no haya prolongado un Estado de Alarma que no apoyaba su partido en Madrid. "Veo una alarmante falta de previsión del Gobierno de España, que tiene que liderar, con la planificación y coordinación que no ha habido en seis meses", ha señalado el presidente de la Junta.

Asistentes al Encuentro SER con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, 'Andalucía tras el estado de Alarma, transición hacia la normalidad' / Ramsés García - Fundación Tres Culturas

Gestionar la pandemia es durísimo, pero al Gobierno central le ha vuelto a faltar previsión en la caída del estado de alarma. Las CCAA pedimos hace tiempo instrumentos suficientes, y no los tenemos. Falta coordinación y liderazgo, nuestra mano sigue tendida para solucionarlo. pic.twitter.com/kFZROtElH9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 10, 2021

El presidente andaluz prevé que haya un "crecimiento vertiginoso" de la economía en verano "porque hay interés en invertir y en gastar". Un precimiento para el 2022 que será sostenido alrededor del 3 %, siempre que no se produzcan imprevistos. El presidente de la Junta ha avanzado que entre sus objetivos políticos para esa recuperación están reforzar las políticas sociales, simplificar aún más la administración y bajar los impuestos para captar inversiones.

Sobre las primarias en el PSOE andaluz, Moreno Bonilla, ha manifestado que por respeto al proceso interno, prefiere no opinar sobre los candidatos aunque sí ha dicho que tanto él como Andalucía necesitan "un PSOE fuerte" con el que se pueda negociar.

Moreno descarta, una vez más, el adelanto electoral y avisa de que en cualquier caso solo él tomará la decisión y mientras haya estabilidad no lo contempla.

Son algunos de los mensajes en un nuevo Encuentro de la SER en una serie que ha estrenado hoy sobre el fin del Estado de Alarma.