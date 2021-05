Se triplica el número de personas que no tienen con quien hablar

La pandemia ha triplicado el número de personas que afirman no tener a nadie con quien hablar de su día a día. Es lo que se conoce como "soledad relacional" y, según una encuesta del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB), el año pasado, más del 16% de la población del área metropolitana de Barcelona afirmaba encontrarse en esta situación.

Según detalla Marta Murria, coordinadora del Área de Convivencia y Seguridad Urbana del IERMB, son personas mayores de 16 años que no pueden contar con vecinos, amigos o familiares cuando lo necesitan, no tienen con quien hablar de sus problemas o sencillamente no hablan ni quedan con nadie.

Hasta ahora entre un 5 y un 6% de los vecinos y vecinas de Barcelona y el resto de los municipios metropolitanos afirmaba padecer esta soledad relacional, pero en 2020 el porcentaje ha crecido hasta el 16,2%. Y, según Murr, no sólo es por el confinamiento y demás restricciones aplicadas para frenar los contagios del coronavirus. "Hace años que se observa una tendencia al alza", dice, "por eso pensamos que la soledad es un fenómeno al que hay que prestar atención. Porque no afecta sólo a personas mayores ".

Otro dato relevante que deja la encuesta es que un 6% de la población del área de Barcelona pasó el confinamiento en un domicilio que no era el suyo. La mayoría, estudiantes que volvieron a casa los padres por un tema de espacio, conexión a Internet o dinero, pero también adultos que se instalaron en casa de alguien para cuidarlo. Fueron en total más de 160.000 personas.

Más contacto con los vecinos, pero no en todas partes

Según esta misma encuesta, un 21% de la población del entorno metropolitano de Barcelona se ha relacionado más con sus vecinos durante el 2020, pero este incremento de sociabilidad se ha producido sólo en aquellos pisos con terrazas o jardines. Es decir, entre la población más acomodada. El 56% afirma haberse prestado ayuda y sólo un 4% dice que visita sus vecinos o queda por hacer alguna actividad. Y, contrariamente a lo que se pensaba, el confinamiento no ha hecho crecer el porcentaje de población que ha vivido algún conflicto de convivencia. Se mantiene en un 10%. Y sólo un 20% de los conflictos de convivencia fueron durante el confinamiento. Sí que ha habido relacionados con el cumplimiento de las medidas anti-Covid, pero han bajado los vinculados a ruido por obras o fiestas.

La encuesta del IERMB ha hecho a una muestra de más de 5.000 personas de los 36 municipios metropolitanos.