Avances hacia la custudia compartida de animales de compañía

En la actualidad en España hay censados más perros que menores de quince años. En cerca de la mitad de los hogares españoles hay al menos un animal de compañía, un dato revelador. Ellos son parte de la vida en común de muchas parejas.

Divorcio o separación ¿Quién se queda con la mascota?

En caso de divorcio o separación y no hay acuerdo ¿Quién se queda con el perro o el gato? ¿Puede aprobarse un régimen de custodia para ellos, de la misma forma que existe para los hij@s? La futura y esperada Ley de Bienestar Animal está en el Congreso -la pandemia paralizó su tramitación- y son muchas las expectativas creadas en relación a las modificaciones que se introducirán en el ordenamiento jurídico. La custodia compartida de animales puede ser una decisión "paralela" a la custodia de los hijos menores. Si las dos partes no logran llegar a un acuerdo amistoso será el juzgado el que decida. Y en este apartado existen sentencias que se han adelantado a la reforma del Código Civil.

"Los animales no son cosas, sino seres vivos dotados de sensibilidad. Esto implica que en determinados aspectos no se aplique supletoriamente el régimen jurídico de las cosas, sino que se ha de respetar su cualidad de ser sensible". Este es un párrafo del dictamen judicial del Juzgado de Primera Instancia de Valladolid.

