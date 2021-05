Albiach (Comuns): ¿Qué está haciendo el PSC? ¿Por qué no puede ofrecer cuatro abstenciones?

Esquerra Republicana y En Comú Podem han iniciado unas negociaciones (tras la ruptura de los republicanos con Junts) “con voluntad de acuerdo por las dos partes”, según ha confirmado en una entrevista en SR Catalunya la líder de los comunes, Jéssica Albiach. Reconoce que quieren estar dentro del gobierno catalán porque “si no, no tenemos garantía de que nuestras políticas se apliquen”

Albiach asegura que no va “con desconfianzas, quiero creer que esto irá bien”. Pero reconoce que ERC y Comuns no suman suficientes diputados para investir President reclama a los socialistas que actúen: “Si queremos pasar página, todo el mundo tiene que arremangarse y ser valiente. Nosotros nos hemos movido, ERC se ha movido y ahora necesitamos que el PSC se mueva. “Yo le reconozco que ganaron las elecciones, pero ¿qué están haciendo ahora mismo? ¿Por qué no están dispuestos a ayudar a que el país avance? ¿Por qué no puede ofrecer cuatro abstenciones?”

Jéssica Albiach añade: “¿Cuál es la alternativa que plantea el señor Illa con los números en la mano? ¿La repetición electoral? No quiere decir que los resultados no sean diferentes y no nos encontramos en la misma situación"

La líder de los Comunes se muestra especialmente dura con la formación de Carles Puigdemont: “Queremos ser la garantía de que Junts no acabe gobernando por la puerta de atrás. Creemos que no es bueno que Junts esté en el Govern, no merecemos una Generalitat que esté tutelada por el Consell per la República”

Albiach pide “perdón a la ciudadanía por los espectáculos que da la clase política” y advierte que la repetición de elecciones “es una falta de respeto a la gente”