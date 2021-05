Eludir el descenso y entrar en Europa se citan en Zorrilla

Al Valladolid solo le vale la victoria ante el Villarreal para intentar eludir el descenso, mientras que el conjunto castellonense necesita los tres puntos para no agotar sus opciones europeas, pendiente de la final de la Liga Europa.

El entrenador de los castellanos, Sergio González, confía en sorprender a un Villarreal que jugará la final de la Europa League, aunque es consciente de que esta circunstancia no afectará y que su rival saldrá a darlo todo y que no va a regalar nada. De ahí que, más que nunca, haya apelado a la unidad y al compromiso.

Además, tal y como ha advertido, el submarino amarillo "cuenta con un gran técnico que sabe manejar el ritmo de los partidos, que acierta siempre con los cambios, que tiene una buena línea defensiva y jugadores, como Gerard Moreno, que son diferenciales, porque no solo filtra pases, sino que marca goles".

Tras el 3-0 sufrido en Valencia, todo apunta a que, de nuevo, Roberto ocupe la titularidad en la portería blanquivioleta. También podría regresar Luis Pérez al lateral derecho en detrimento de Janko, aunque este ofrece más potencial ofensivo, que es lo que busca mejorar Sergio.

El Yamiq y Joaquín, a priori, ocuparían el centro de la zaga, con Olaza en el lateral izquierdo. Hervías, que muestra siempre mordiente en ataque, podría salir de inicio en lugar de Jota, y mantener a Alcaraz, Míchel y Roque Mesa en el centro del campo. Óscar Plano y Weissman completarían el equipo titular.

Pero el técnico también podría decidir regresar al 4-4-2 y añadir a Marcos André en punta de ataque junto al delantero israelí, lo que dejaría fuera del esquema inicial a Alcaraz o Míchel. La incógnita se resolverá una hora antes del inicio de un choque totalmente trascendental para los vallisoletanos.

El Villarreal llega a este partido en Valladolid muy exigido, puesto que de no ganarlo las opciones europeas vía la Liga se complicarían casi de forma definitiva.

Los castellonenses viene lastrados por la derrota ante el Celta que, además de dejarlos sin puntos, les ha complicado las opciones para armar un once con cambios y rotaciones.

De cara a las plazas de Liga Europa, en caso de perder y ganar sus rivales las posibilidades de superarles serían mínimas, mientras que en el caso de la Conference League, el equipo ha visto reducida su ventaja, por lo que necesitarían ganar puntos para no verse sorprendido.

En el capítulo deportivo, el equipo llega con las bajas por lesión de Vicente Iborra, Juan Foyth y Samu Chukwueze; a los que se debe añadir las ausencias por sanción del portero Gero Rulli y el defensa Mario Gaspar.

Estos últimos lastran las opciones del técnico, Unai Emery, para hacer rotaciones en el once, ya que ambos eran fijos en estos cambios, al tiempo que Coquelin, sin estar descartado, es duda por problemas musculares.

Respecto al once, la situación del equipo de cara a la final de Gdansk genera la duda de si habrá rotaciones y descanso a los habituales.



En esta ocasión la idea parece la de armar un once con los más habituales por lo que no se esperan cambios sustanciales en la formación.