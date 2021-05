Fin del Estado de Alarma

Nos queda un día en estado de alarma. Uno.

Este domingo nos salimos de los marcos de este instrumento legal, de los barrotes en los que nos hemos apoyado, de las cuatro esquinitas en las que hemos dormido en régimen de semilibertad, con orden de alejamiento y salidas reguladas. Fin.

Y como un preso que ha pasado media vida entre rejas, ese deseo por ser libres se torna en incertidumbre.. y piensas.. ¿qué va pasar cuando nos dejen sueltos?, ¿en serio que ya ha llegado el momento? Y lo que es peor... ¿nos merecemos realmente ser libres? Casi nos habíamos acostumbrado. Y como a aquel preso con síndrome de Estocolomo pisaremos la calle como si nunca antes hubiéramos estado en esa situación, y ante esto las administraciones nos han pautado la reinserción. Habrá quien no se vea necesitado de límites, pero estos días es cuanto menos sorprendente ver cómo muchos sectores han criticado el fin de la alarma con la preocupación de que aún tenemos el virus entre nosotros. Si bien los datos están ahí y en el área sanitaria de A Coruña aún hay cada día alrededor de 700 personas con coronavirus. Casos testimoniales, sin embargo, han dicho algunos, pero ahí están. Y por eso o por el miedo a quedar libres ahora que nos dejan salir, no queremos... desde luego el ser humano es complicado por naturaleza, ¿pero no era lo que querías? Sin embargo, y una vez más, el ascenso a la cumbre, el viaje, el trayecto, el ansia por llegar y la felicidad no alcanzada es lo que verdaderamente nos mueve. Una vez conseguida, nos quedamos vacíos. Como dice Blaise Pascal, "El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas, eso es lo que lo sostiene".

Y mientras vemos como nos van abriendo el toril, algunos buscarán nuevos retos, nuevos deseos Y querrán resarcirse de tanto límite. Veremos qué pasa y si para todos hay reinserción positiva.

Semana 35 de esta atípica vuelta. En busca de la normalidad, si es que aún existe. Que la radio no pare.