Almeida y la delegada del Gobierno protagonizan una tensa rueda de prensa: "Es un cachondeo"

"Un disco de Pimpinela." Con esa sorprendente sentencia ha descrito Mercedes González, nueva delegada del Gobierno en Madrid, la rueda de prensa que ha dado junto al alcalde José Luis Martínez Almeida para informar de los dispositivos de seguridad en las fiestas de San Isidro. De ella podría sacarse un disco del famoso dueto que transformó sus peleas en espectáculo (en su caso musical), ha dicho la delegada. Ambos han intercambiado reproches entre las preguntas de los periodistas, acusaciones a los gobiernos central y autonómico ante las miradas de los periodistas a los que iban a explicar el despliegue policial.

"Quien tiene el lío es el Gobierno de la nación, quien tiene el problema son los españoles", ha lanzado Almeida para criticar que Sánchez no atiende a las reclamaciones de las comunidades autónomas de dotarlas de herramientas para fijar un toque de queda. Ha sido el primer dardo, al que inmediatamente ha respondido, con unas palabras que sonaron como la campana de inicio del asalto en el ring, Mercedes González: "Bueno, pues se acabó la cordialidad, ¿qué le vamos a hacer?"

"Con respecto al toque de queda, no lo dije yo sola, lo dijo Enrique López (consejero de Interior). Con lo cual, a lo mejor, el carajal está en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha contestado la delegada. Almeida amenazó con apostillar también estas palabras, pero entonces ha decidido comunicar que iba a contenerse.

"Cuando ha una COVID madrileña se tienen que tomar decisiones a la madrileña" y el Ejecutivo regional de Madrid tiene muy claro qué tipo de decisiones quiere tomar, ha continuado González. Almeida ha vuelto a elevar el tono. "Me aparece de cachondeo que el Gobierno de España pida ahora" que las comunidades autónomas soliciten el estado de alarma. "Los españoles deben pensar eso, que es un cachondeo y que aquí el Gobierno de la nación dice cada día una cosa y la culpa siempre es de las comunidades autónomas."

Turno después para el golpe de vuelta de la delegada. "A mí lo que me parece un cachondeo es...", González se ha detenido un segundo, buscando la oración, para concluir: "lo que estamos viviendo." El alcalde de la capital acababa de pedir al Ejecutivo de Sánchez que no siga dando buenas noticias sobre la vacunación y que le dejase darlas a las comunidades. A la petición de Almeida respondía la delegada que el Gobierno es quien distribuye las dosis y no es que "esté dando las buenas noticias, es que es una buena noticia." ¿Garantizan que este fin de semana no habrá botellones en las calles?, ha preguntado una periodista que cerraba el turno de preguntas, regresando, casi por sorpresa, al asunto de la convocatoria. No, ha dicho Almeida, no sin la responsabilidad de los madrileños, que deben colaborar, aunque el dispositivo de seguridad no tiene precedentes.