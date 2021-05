Habrá Fallas en València en 2021 del 1 al 5 de septiembre

Este miércoles por la tarde se ha celebrado la Asamblea extraordinaria de presidentes y presidentas de Falla que decidieron que deben celebrarse en septiembre, en concreto del 1 al 5 de septiembre tal y como propuso la Consellería de Sanitat.

La decisión la ha tomado el 93,3% de la asamblea, 308 votos a favor, en una reunión que ha finalizado con una gran ovación.

Sobre la mesa había un único punto del día, debatir y votar si se celebraran las Fallas del 1 al 5 de septiembre o no y esperar a marzo de 2022. El presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, explicó que plantar la primera semana de septiembre tiene ventajas: hay vacaciones escolares, todavía no ha empeorado el tiempo, no coincide con fiestas patronales de los pueblos, y se da oxigeno a la economía vinculada a la fiesta.

También advirtió de que Feria Valencia quiere recobrar la actividad y permanecen allí las piezas. El alcalde, Joan Ribó, que de forma excepcional participó en la asamblea de presidentes de falla que preside de forma nata, agradeció la actitud responsable de las comisiones durante la pandemia, y les instaba a votar en libertad.

Carlos Galiana tambián abrió la posibilidad de que alguna comisión no plante si otras de forma mayoritaria sí lo hacen. Sin embargo algunos presidentes de falla criticaron al concejal Carlos Galiana por condicionar la votación al remitir, el martes, un escrito advirtiendo de la posibilidad de que las fallas tengan que devolver las ayudas de 2020 si finalmente no plantan monumento en 2020. Según Galiana será el interventor del Ayuntamiento el que lo debe decidir, aunque algunos presidentes manifestaron que no hay base juridica para hacerlo.