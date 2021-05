El C.D.Castellón ante cuatro finales por la permanencia

El Castellón tiene por delante cuatro partidos para lograr su continuidad en Segunda División y militar en la categoría de plata por segunda temporada consecutiva tras una década fuera del fútbol profesional.



Doce puntos restan por disputarse y el Castellón necesita no bajar de la posición que ocupa en estos momentos, ya que es décimo octavo con 41 puntos, igualado con el Logroñés que ya ocupa puesto de descenso.



Los castellonenses reciben el sábado (16:00 horas) a la Ponferradina que es octavo y apura sus opciones de promoción de ascenso. Todo lo que no sea vencer en Castalia, dejará a los del Bierzo sin opciones virtuales, o incluso reales, de luchar por ascender.



La siguiente jornada, que será intersemanal, llevará al Castellón a La Romareda para medirse al Real Zaragoza. Los maños visitan a la UD Las Palmas este fin de semana, con lo que de no conseguir un resultado positivo llegarían al partido ante los albinegros con la permanencia en juego, mientras que si vencen, afrontarán el encuentro con la posibilidad de certificar la permanencia.



Después quedarán otros dos partidos, el primero en Castalia el lunes 24 ante el Rayo Vallecano. Los madrileños están a tres puntos de la promoción de ascenso y lo que hagan ante Fuenlabrada y Oviedo marcará sus posibilidades de clasificarse entre los seis primeros.



El Castellón despedirá la temporada en La Rosaleda ante un Málaga sin opciones ni por arriba, ni por abajo. Además, cerrará el campeonato en el escenario en el que el pasado verano consiguió el ascenso a Segunda División y donde pretende celebrar otro éxito como podría ser el de la permanencia.