Un gol de calidad de Gerard Moreno cambió el partido y dio la victoria al Villarreal, que añadiría otro tanto a su casillero en los compases finales, a través de Capoué, para certificar un 0-2 que hunde al Real Valladolid, que prácticamente queda sentenciado en la lucha por la permanencia.



El conjunto valenciano dejó claro que no iba a especular, que quería la victoria. Buscó el control del balón desde el inicio, ante un Real Valladolid con muchos cambios en sus filas y que vio cómo, ya en el minuto 6, el rival lograba la primera ocasión de gol, tras una gran jugada desde el centro del campo.



Gerard Moreno veía el desmarque de Pedraza por la izquierda y éste, tras zafarse de la defensa local, ofrecía un pase perfecto a Moi Gómez, cuyo disparo fue desviado, en última instancia y de manera providencial, por Bruno González. Era el primer aviso del submarino amarillo.



Aunque se notaban los nervios y la responsabilidad en los jugadores blanquivioletas, el equipo reaccionó de la mano de Roque Mesa, quien se adelantó a Capoué para disparar a portería, aunque su lanzamiento no tuvo la precisión necesaria. La intensidad y la exigencia protagonizaban el enfrentamiento.



Pero era el Villarreal el que gobernaba, el que mostraba la iniciativa en ataque y buscaba la profundidad. El Real Valladolid resistía el envite visitante y esperaba algún fallo de los valencianos para tratar de sorprender a la contra, de la mano de Toni Villa, recuperado por Sergio para este choque.



Viendo su valentía, resulta inexplicable que haya pasado tanto tiempo en el banquillo durante esta temporada. Él y Weissman generaban peligro, aunque no hallaron recompensa a su trabajo y el choque llegó al final de la primera mitad con el 0-0 en el marcador, ya que el Villarreal también vio frenado su empuje inicial.



El Real Valladolid salió a presionar en la reanudación, consciente de que solo le valía la victoria en su lucha por la permanencia. Pero fue el Villarreal el que dispuso de una nueva ocasión de gol, en este caso, con un disparo de Pedraza que rechazó Roberto.



Sergio dio entrada a jugadores más ofensivos, como Alcaraz y Guardiola para recuperar el 4-4-2 habitual. Pero fue un defensa, El Yamiq, el que pudo inaugurar el marcador, de no ser por Sergio Asenjo, quien realizó una gran intervención para impedir que llegara ese primer tanto.



Pero el Villarreal reaccionó de inmediato, fulminando al Real Valladolid. Gerard Moreno constataba su calidad rompiendo la línea defensiva local, ganando el duelo a Nacho y batiendo a Roberto con un tiro cruzado que establecía el 0-1. Un gran gol que requería de todo el esfuerzo mental de los locales para no hundirse.



El técnico local agotaba los cambios y añadía a otro delantero, Marcos André, en busca de la remontada. La desesperación del Real Valladolid era evidente. Volvía a puestos de descenso y ponía pierna y media en Segunda división. Guardiola y Alcaraz intentaron, al menos, el empate, pero sus disparon no hallaron portería.



Con la defensa totalmente descolocada, en busca de ese gol, el Real Valladolid ofrecía al Villarreal poder rematar el choque con otro tanto, de Capoué, ya en el minuto 91, con el que daba la puntilla a los locales.