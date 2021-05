"Lo tenía todo, era el rey del mambo. Y de un día para otro, por la fibromialgia, te ves en una cama"

Miquel Cano acaba de cumplir 50 años y le diagnosticaron fatiga crónica hace 11. Tiene reconocida una discapacidad del 67 por ciento y explica que “es una enfermedad muy cruel. Yo tenía profesor de instituto, tenía una buena vida y de golpe, de un día para otro, te ves abocado a vivir en una cama.”

Miquel ha pasado por el programa ‘Aquí amb Josep Cuní’ de SER Catalunya y ha detallado que “para recuperarme de esta entrevista tendré que quedarme en la cama tres o cuatro días, por el esfuerzo físico y la tensión mental”

El testimonio es muy claro: “No tienes energía y si no tienes energía no eres nada, eres un cero. No tienes vida”

Este profesor de instituto ha denunciado especialmente que a quienes sufren este tipo de enfermedades no se les ha tenido en cuenta a la hora de priorizar la vacunación: “Intento pensar que ha sido más un descuido que algo premeditado, pero ha habido especialistas que señalan que a los crónicos se nos tendría que haber vacunado. Los que somos extremadamente vulnerables, que nos ahogamos cada dos pasos, dejados de la mano de Dios…es un despropósito absoluto que ya no tiene remedio”

Miquel cree que la enfermedad le ha vuelto algo más sabio, reconoce que no tiene esperanzas de que su situación mejore a corto plazo y advierte que “nos detenemos muchas veces en tonterías. Si tienes energía para levantarte y no tener que estar en la cama todo el día, ya es un buen día”