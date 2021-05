Maya, la perrita que alegra la vida de un enfermo de ELA

Hoy hemos conocido una de esas historias que remueve las entrañas. Que emocionan. Y que nos hace valorar el momento, vivir el ahora, y soltar alguna lagrimilla, por qué no decirlo. La historia de Maya encabeza esta información a través de un vídeo conmovedor que resume lo que ha vivido en su pasado esta perrita. Irene Pardo, narradora de la misma pero también portavoz de Huellaranda -la protectora animal de la capital ribereña que salvó del sacrificio a esta perrita- cuenta que este animal se pasó más de 5 años sin encontrar un hogar. Pero, lo que son las cosas de la vida, ha ido a parar al más especial de todos. Al de Susana y Marce.

Ese hogar es especial porque Marce padece ELA. Una enfermedad degenerativa y mortal muy dura, a mayores del duro golpe que supone a nivel psicológico para el mismo enfermo -porque hasta el final es consciente de lo que le pasa- como para sus allegados, que vislumbran todo ese proceso hasta que la vida se apaga a los pocos años. Una enfermedad que también partió por tanto la vida de Susana, su mujer, que ahora ha encontrado a esta pequeña compañera de vida en su camino, y que a buen seguro, le ayudará a superar y disfrutar del momento, pero también el mal trago del futuro cuando Marce se marche.

Susana, que ha compartido un ratito de su día con nosotros, afirma que "estamos peleando muchísimo". "La enfermedad de Marce está evolucionando muy rápido y estamos pasando unas semanas un poco duras. Esto es horrible. Hace poco tuvo un episodio de insuficiencia respiratoria bastante grave y está remontando. Y la llegada de Maya... Ha sido un milagro en nuestra vida. Yo estoy segura de que nos estaba esperando. Como nosotros salimos muy poco de casa, un día en Facebook mirando páginas de perros -que ahora en la vida valoras más las pequeñas cosas- vi una foto de Maya en Huellaranda. Y su mirada se me quedó clavada. Lo primero que hice fue preguntar por su edad, aunque fue una forma de hablar, porque yo ya sabía que quería tenerla en mi vida", añade, agradeciendo el apoyo de la protectora arandina por su comprensión ante esta historia y el hecho de que ella residiera en Burgos.

Maya descansa mientras Marce es atendido / Cadena SER

Susana recuerda con mucha ilusión el día que conoció a esta perrita. "Maya es especial, no sé explicar la química que tuvimos. A Marce le hemos tenido que hacer una habitación especial con todo lo que necesita, y no sabía si era el momento de que un perro se pudiera incorporar en nuestra vida y yo no lo tenía claro por los posibles contras", cuenta, emocionándose al recordar lo que sucedió con Marce. "No sé si los animales tienen un sexto sentido, pero algo de eso ocurre. A mí Maya me quiere, pero es que con Marce se vuelca. Se pone con él, se quedaba impresionada mirándole. Ella se fijaba en todo sin decir ni mu. Ha sido una conexión muy especial. Y Marce le llama 'mi niña', no digo más. Una noche ella misma se llevó la cama a su cuarto porque quería dormir con él. Y desde entonces duermen juntos", explica.

"El domingo anterior tuvo el último episodio de insuficiencia respiratoria, y le tuvieron todo el día sedado con morfina para que él no sintiera sensación de ahogo. Cuando se le empezó a pasar el efecto, su único objetivo era ponerse bien para salir a la calle con Maya. Y una semana después, lo hemos hecho. Un domingo estaba en la cama sedado, y al siguiente en la calle. La alegría que tenía él por remontar y ver a Maya en la calle es lo que repesenta ella en nuestra vida. Y a mí me ha venido muy bien, porque yo estaba en un mal momento y los médicos me pedían que saliera más a la calle y me entretuviera. Y ahora lo tengo con ella. No es una mascota, es un miembro de la familia. Por eso estoy convencida de que ella nos estaba esperando", asevera.

Susana y Marce, de paseo con Maya / Cadena SER

Irene, también con la lágrima fuera al escuchar a Susana -y eso que conoce muy bien la historia- cuenta que "yo me quedo con lo importante que es mirar más allá de los estereotipos, y cómo una perra que nadie daba un duro por ella, ha cambiado la vida a alguien". "Ha sido una perra sociable y muy cariñosa pero forma parte de los perros olvidados, perros que por desgracia se quedan estancados como ella, que estuvo cinco años en una residencia. Ella procedía de una zona de Aranda conflictiba respecto al abandono de perros. Vivía en la calle y la llevaron a la perrera, y de ahí la sacamos... Siempre merece la pena porque son vidas salvadas. Cualquier animal que ha llegado a su nuevo hogar sabemos que van a estar bien", dice.

Susana nunca olvidará la llegada de Maya a su vida. Hace unos días, debido a lo viral que se ha hecho su historia en redes, una persona le paró por la calle y le dio las gracias por salvar a Maya. Pero ella no dudó en responder lo que sentía: "No sé quién a salvado a quién".

La charla al completo con Irene y Susana puede reproducirse en el siguiente audio.