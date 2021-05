Andrés Suárez suspende su concierto en Vigo: "No voy a poner en peligro a nadie. Soy hijo de sanitaria"

La Policía Local de Vigo tuvo que desalojar esta tarde el Auditorio Mar de Vigo en el que estaba prevista la celebración del concierto de Andrés Suárez después de que algunas de las personas asistentes denunciasen exceso de aforo y que la distancia de seguridad no estaba indicada en las butacas del auditorio, algo que tampoco pasó desapercibido para el propio artista. Y es que realmente, el concierto se iba a celebrar inicialmente en la terraza del edificio, al igual que ha venido ocurriendo desde la llegada de la pandemia. Sin embargo, la lluvia hizo que la organización optase por trasladar el evento al interior del auditorio, a donde fue redirigido el público una vez que comenzaron las precipitaciones.

Sin embargo, según los asistentes fueron ocupando las localidades, muchos de ellos empezaron a percibir el desigual dibujo que el público ocupaba en las butacas. Filas completamente vacías, junto a otras donde no se respetaba la distancia mínima, e incluso algún desaprensivo que se negaba a ponerse a mascarilla. En pocos minutos empezó a reinar un ambiente de confusión que terminó con la aparición del cantautor en el escenario para anunciar la cancelación del concierto. "Llevo más de 20 años dedicándome a esto y es la primera vez que me pasa algo así -declaró- estoy muy emocionado pero no voy a dar el concierto si no se cumplen las medidas, lo siento en el alma... sólo he salido para pedir perdón y decir que ninguno de mi equipo de profesionales somos responsables de este cambio. Queríamos hacer el concierto aquí para poder hacer el concierto y no cancelarlo, pero si hay una sóla persona que se siente insegura, si se siente que no se cumplen las medidas o hay gente todavía afuera porque con el horario no vamos a llegar... antes de poner en riesgo a nadie lo cancelo... soy hijo de sanitaria" concluyó entre aplausos para despedirse con un "buenas noches, lo siento muchísimo, os quiero mucho".

Fueron los únicos aplausos que sonaron esa noche en el auditorio. Tras esto, unos minutos de confusión y la Policía Local entró en la sala para desalojarla completamente y suspender de manera definitiva el concierto que afronta mañana, 15 de mayo, de todas formas, su segunda jornada, en plena incertidumbre debido a que la previsión meteorológica da también lluvia intensa para la hora prevista del evento, las 20:30 de la tarde.

Poco después de la cancelación del concierto, el propio Suárez publicaba en su cuenta de Twitter el relato de lo acontecido "antes de que los posibles bulos o mentiras circulen por las redes". "Por mí y por todos mis compañeros que cuesta mucho hacer un concierto, hacerlo bien como se viene haciendo hasta ahora" comienza el artista. "Desde hace días hay previsión de lluvias en Vigo para hoy y mañana. El "plan b" era inexistente. Ni toldo, ni cubierta, ni protección alguna ante el viento y la lluvia. Nunca JAMÁS pondré en peligro a mi público ni a mi equipo profesional. Jamás" asegura. "El concierto se intentó hacer abajo, en el Auditorio. Sólo con saber que una persona está insegura o que no se cumplen al 100% las medidas de seguridad, mi concierto queda automáticamente cancelado" y continúa "Hemos pasado mucho para demostrar que la cultura es segura" afirma para sentenciar finalmente "salí dos veces a escena en treinta minutos porque nos dijeron que ya estaba todo el aforo dentro. Nos mintieron [...] había una persona de seguridad para todos los que éramos. Una. No había un control de uso de mascarillas ni de tiempos, ni de distancias".

Finalmente, se dirigió al público que acudió al concierto "era un concierto al aire libre con las vistas más hermosas que haya visto, en un lugar mágico con el mejor público. Si lo hacemos arriba, os pongo en peligro. Abajo, también. Por eso salí para deciros que hay cosas con las que no se juega".