El primer partido liguero con público en España dejó al Castellón a las puertas del descenso tras la victoria en Castalia por 0-2 de la Ponferradina, que aprovechó los errores locales para imponerse en un partido en el que los albinegros no encontraron el camino del gol y que quedan a merced del Sabadell y el Logroñés para no caer en descenso.



El Castellón salió dispuesto a imponer su ritmo y buscar la portería contraria. La primera ocasión fue local en los pies de Rubén Díez aunque su disparo desde la frontal del área acabó en saque de esquina apenas al minuto del inicio.



Por banda derecha e izquierda, el equipo local daba profundidad a su juego provocando numerosos problemas a la Ponferradina, aunque sin acertar en los metros finales. Lo intentó primero Ortuño con un remate alto; al igual que Jorge Fernández con una jugada personal que acabaría con un disparo arriba desde la frontal del área.



Poco juego ofrecía la Ponferradina que solamente se limitaba a evitar el peligro sobre su meta. La única ocasión, aislada, era de Juergen, aunque su disparo desde el interior del área se marchó junto al poste izquierdo de Whalley.



El conjunto de Juan Carlos Garrido proponía sobre el terreno y buscaba la meta contraria pero sin acierto. Sendos remates de Iago Indias y de Juanto Ortuño tampoco encontraron el camino del gol evitando que su afición pudiera celebrar el primer gol en Castalia tras catorce meses.



En una de los escasos acercamientos al área castellonense de la Ponferradina, un rechace tras un mal despeje de Señé, era aprovechado por Óscar Selva para adelantar a los suyos, enviando al fondo de la red un balón que se había quedado muerto cerca del punto de penalti y cuando ya ambos equipos pensaban en llegar con empate al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.



Los albinegros continuaron llevando la iniciativa en el inicio de la segunda mitad. Lo intentaron los de Juan Carlos Garrido de todas las formas, encerrando a la Ponferradina en su campo pero sin acierto en los metros finales.



Ortuño fue la referencia y quien dispuso de las principales oportunidades. Su ímpetu no obtuvo recompensa con sendos remates en los primeros diez minutos que se fueron desviados de la meta.



El VAR tuvo que entrar a juzgar una mano en el área visitante, aunque el balón golpeaba en el brazo que estaba situado debajo del hombro lo que consideró Trujillo Suárez que no fue pena máxima, al estar el defensor de la Ponferradina de espaldas al balón.



El partido se rompió y se volvió en una ida y vuelta continuo, con un Castellón volcado en el área rival. Lo intentó César Díaz con un disparo cruzado que se marchaba fuera y perdía por lesión, con serios gestos de dolor con problemas en la rodilla, a Jorge Fernández.



La mejor ocasión local llegó en un saque de banda que puso Víctor García en la frontal del área pequeña. Bodiger remató y el balón acabó en el poste. El rechace acabóen las inmediaciones de Ortuño que envió el balón muy alto.



Y la respuesta de la Ponferradina llegó en una doble ocasión de Valcarce que no aprovechó para sentenciar. Primero en un mano a mano ante Whalley al que doblegó, pero Carles Salvador evitó el gol, mientras que unos segundos después otro remate del delantero fue repelido por Whalley a córner.



Con el Castellón volcado sobre la portería de Manu García, tras un saque de esquina un contraataque con dos delanteros de El Bierzo para dos defensores castellonenses fue aprovechado, ahora si, por Valcarce para enviar el mano a mano ante Whalley al fondo de la red y sentenciar un partido que deja al CD Castellón a puertas del descenso.