Un Sevilla sin presión calibra las opciones europeas del Villarreal y su afición

El Villarreal y el Sevilla se miden este domingo en La Cerámica en un duelo al que los sevillistas llegan sin apenas presión por su situación clasificatoria y medirán las opciones europeas del equipo de Unai Emery, que contará con apoyo de aficionados en las gradas por primera vez desde que estalló la crisis sanitaria por la covid-19.



En la Cerámica se esperan 5000 espectadores, a los que el club castellonense ha elegido entre los primeros que se apuntaron en su web y entre los aficionados que viajan a Gdanks para presenciar la final de la Liga Europa, con los que se ha cubierto este cupo.



En lo deportivo, el Villarreal afronta este partido con la necesidad de ganar para asegurar una plaza de Conference League, y para seguir en la pelea por la Liga Europa, de la Europa para lo que necesitan ganar estos tres puntos ya que en las dos jornadas que restan tendrán una dura pugna con el Betis y la Real Sociedad.



A este partido hay que sumarle además que se enfrentan otra vez Unai Emery y el Sevilla, con lo que ello supone para ambas partes.



El Villarreal sigue contando con las cinco bajas del partido anterior, como son los lesionados Vicente Iborra, Samu Chukwueze o Juan Fotyh, a los que se suman los sancionados Mario Gaspar y Gero Rulli, una lista a la que se une Étienne Capoue, que fue expulsado en el partido de este jueves frente al Real Valladolid.



Además, Emery está a la espera de la evolución del centrocampista francés Francis Coquelin, que con molestias musculares no jugó este jueves y aunque ha entrenado este sábado se esperará hasta el último momento para saber si cuenta con él.



Estas ausencias complican poder hacer las rotaciones que el técnico venía haciendo en las jornadas anteriores, al ser alguno de estos futbolistas los habituales en estos cambios.



El Sevilla aún no descarta, aunque con pocas posibilidades, superar al Real Madrid, del que le separan cuatro puntos, o al Barcelona, que tiene dos más, por lo que la aspiración de estar en el podio del campeonato aún es un aliciente.



Otra motivación sevillista es que, con 74 puntos, está a dos de igualar su tope en la máxima categoría, que lo dejó en 76 en la temporada 2014-15 con Unai Emery como entrenador, precisamente el técnico que tendrá ahora enfrente en el partido del domingo.



Una victoria de la formación hispalense marcaría un nuevo registro con 77 puntos y un empate le dejaría a uno con la posibilidad de igualarlo o mejorarlo en la última jornada, en la que recibe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Alavés.



Del partido ante el Valencia salieron sin tarjetas amarillas los habituales cuatro titulares en la defensa, Jesús Navas, el francés Jules Koundé, el brasileño Diego Carlos y el argentino Marcos Acuña, quienes siguen apercibidos de sanción pero que podrán jugar en Villarreal.



El técnico guipuzcoano dejó el miércoles en la suplencia a jugadores como los argentinos Lucas Ocampos, Acuña y el Papu Gómez, el brasileño Fernando Reges o el croata Iván Rakitic, todos muy utilizados por el vasco y que salieron en la segunda parte, por lo que ahora es posible de que vuelven desde el inicio.



Lopetegui, además de no tener sancionados, cuenta en condiciones físicas con todos los jugadores de la plantilla, así que apurará hasta el último momento para decidir el 'once' que con más garantías se mida al Villarreal.