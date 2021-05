Neonomad, la empresa que capta talento para Asturias: "Es lo que nos falta a los madrileños en espacios"

Una de las consecuencias más claras de la pandemia ha sido la implantación del teletrabajo, una fórmula que ha llegado para quedarse y que está provocando cambio en las formas de vida. ¿Puede Asturias aprovechar está oportunidad para captar talento y aportar recursos a la economía regional? La respuesta es sí y hay varias razones para pensar en positivo.

Neonomad es una comunidad de nómadas digitales que está llevando a cabo ese proceso. Uno de sus socios es Fernando San José, madrileño de 39 años, que observa en el Principado enormes posibilidades. "Asturias lo tiene todo. Más allá de los atractivos turísticos ya conocidos, añade un potencial de trabajo increíble no sólo en España sino también en Europa", ha explicado. El movimiento de nómadas digitales se inició hace dos décadas en Estados Unidos, aunque lo que ha acelerado su entrada en nuestro país ha sido la pandemia porque sino "hubiera seguido una filosofía en las empresas y un concepto de presencialismo".

El Principado es la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido el teletrabajo en el último año, solo por detrás de Madrid, donde ha aumentado en 14 puntos, hasta alcanzar el 22,3% de los ocupados, y de Cataluña, donde ha subido 8,6 puntos, hasta el 17,2%. En el caso de Asturias, "está habiendo un repunte en los espacios para trabajar, los coworking y coliving. Una zona como Asturias nos permite compaginar el trabajo y la conciliación, es eso que nos falta a los madrileños a nivel de espacios e iniciativas. En Madrid está tan masificado que no está permitiendo muchas veces ni siquiera evolucionar en ese sentido".

En los datos que maneja la empresa, un 59% de los establecimientos de Asturias podrían ser espacios adaptados como puntos de coliving potenciando así la economía y desestacionalizando la demanda turística. "Estamos haciendo una parte de mentorización para que se fomente. Atraer nómadas digitales es un huir un poco de zonas más turísticas y además no hay que buscarles un trabajo porque ya vienen con él. Se está buscando que el tiempo que estén aquí sea una larga estancia", ha indicado. A ello suma la presencia de grandes empresas en la comunidad como Bayern, ThyssenKrupp o Saint Gobain porque "en grandes ciudades como Barcelona muchas multinacionales están saliendo para irse a zonas más despobladas. Parece que el repoblamiento de esos puntos un poco olvidados está funcionando bastante bien". Cuando se inició el proyecto una de las primeras necesidades que quedó patentes para las nómadas digitales era Internet, algo en los que Asturias, dice, es pionera. "Fue la primera comunidad en implantar el 5G. De hecho, está en un porcentaje de usuarios de un 84%, muy por encima de la media española que está fijada en el 75%", ha asegurado.

Sin embargo, la empresa no solo se dedica a atraer a personas sino que también busca potenciar el comercio local. De hecho, "estamos contactando con ellos para conseguir mejores ventajas a nuestros nómadas digitales y que esos productos locales tengan más reconocimiento". Aunque el número de nómadas que han llegado a Asturias no está contabilizado ya que el dato se está incluyendo como turístico, hay algo que denota que las cosas no van mal, y es que "el crecimiento en las búsquedas de Asturias se ha multiplicado por 100".