Adolescentes y ludopatía en Murcia: "Mis amigos le echan muchas perras, les han pelado hasta 200 euros"

La última encuesta del Ministerio de Sanidad, publicada en diciembre de 2020, sobre alcohol y otras drogas en España indica que el 6,7% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero en apuestas en línea en el último año, casi el doble de lo que registraba la encuesta anterior. Pero lo preocupante es que este porcentaje sube hasta el 11% entre los 15 y los 24 años. Una parte de los jugadores habituales acaba desarrollando una ludopatía.

Esto es lo que sucede en España, pero ¿Qué pasa en Murcia?

Un año antes, un estudio realizado entre un millar de estudiantes desveló que un 67 por ciento de ellos ha jugado en casas de apuestas, un 56 por ciento ha jugado a la ruleta y un 45 por ciento ha participado en juegos 'on line'. Según el servicio de asistencia psicosocial del ayuntamiento de Murcia, ese año se detectaron problemas de adicción al juego en adolescentes de 13 años.

En el conjunto de la Región, ese mismo año 2019 se duplicaron las asistencias a adolescentes adictos al juego, según datos de UMAD (Unión de entidades murcianas de atención a las adicciones). De hecho diversas organizaciones, incluuyendo la Asociación de Usuarios de la Sanidad o la Federación de Salud Mental, solicitaban ese mismo año al gobierno de la Región de Murcia que abordase el problema como una cuestión de salud pública.

¿Es tan grave como parece? En este reportaje conversamos con adolescentes, reunidos en una plaza de Espinardo que nos explican cómo las salas de apuestas se han convertido en lugares de reunión y ocio para muchos de ellos. También hablamos con Mercedes Escavy, coordinadora del programa 'ADICTLESCENTES', que se desarrolla en el IES José Planes de Espinardo, y con el grupo de alumnos que participa este curso en el programa, convencidos de que es "Mejor prevenir que apostar". Un programa merecedor del Premio a la Innovación Educativa 2019 de la consejería de Educación del Gobierno de Murcia.

Los resultados de los datos que recaban en este centro y en otros, donde pasan la encuesta, muestran lo mismo que el estudio del ministerio de Sanidad, empiezan a apostar a los 15 años. Todos comienzan con poco dinero, generalmente con apuestas deportivas. Para ellos es un juego más, una forma de divertirse hasta que se convierte en algo más serio. Se gastan el dinero de la paga, meten la mano en el bolso de su madre e incluso venden sus cosas en wallapop para poder seguir jugando.

Durante el confinamiento, también aprovechando los días que se quedan en casa con la semipresencialidad impuesta en las aulas, aumentó el consumo de apuestas online. Un golpe duro fue la suspensión de la liga, porque predominan las apuestas deportivas. Muchos se dedicaron entonces a apostar en deportes minoritarios como la hípica o el hockey, y otros se pasaron directamente a la ruleta. ¿Cómo lo hacen si son menores? Con nombre falso o robándoles el DNI a sus padres o a amigos mayores, según nos explican estos alumnos.

Sin embargo en la Región de Murcia las apuestas online no son las mayoritarias, según los datos recabados en la última encuesta de ADICTLESCENTES (son encuestas que rellenan los chavales de forma anónima), los alumnos de 1º y 2º de bachillerato destacan que los tienen "muy fácil" para entrar a las salas de juego.

Mercedes Escavy (en el centro de la imagen), coordinadora del programa ADICTLESCENTES, junto a los alumnos que lo desarrollan / Radio Murcia

En la Región de Murcia hay un local de juego por cada 4.000 habitantes, frente a la estadística nacional de un establecimiento así por cada 13.000. Sólo en El Palmar hay más salas de apuestas que en toda la ciudad de Barcelona.

De hecho, Pura Rodriguez una de las primeras alumnas que participó en ADICTLESCENTES y que ya está en la universidad explica que, entre los universitarios este tipo de apuestas "se ve como un juego de niños"

Lo más preocupante es la relación entre juego y ocio, en Murcia se ha puesto de moda, celebrar la mayoría de edad en una casa de apuestas. De hecho el denominado centro de ocio Odiseo, se ha convertido en un símbolo de juventud. Una imitación de los jóvenes que se van a Las Vegas en las películas americanas

El juego también tiene género, apuestan más los chicos que las chicas por su mayor interés por el deporte. "Creen que controlan más", nos cuentan

El auge del juego entre los jóvenes hay que atribuirlo a su omnipresencia en nuestras vidas desde hace unos años. Desde influencers que se dirigen directamente a los chavales en su propio lenguaje, hasta caras conocidas como presentadores o deportistas que lo han promocionado. Según Mercedes Escavy, se ha blanqueado una actividad que tiene el riesgo potencial de convertirse en una adicción: "No todas las familias están preparadas para algo así. Si una persona que yo admiro me dice que eso es bueno, no se me ocurre pensar que puede ser malo para mí o para mis hijos"

Muchas de esas caras conocidas se han disculpado después por haber prestado su imagen a las campañas de difusión de las casas de apuestas y, en estos últimos tres años las familias y los propios jóvenes son más conscientes del problema en el IES José Planes de Espinardo.

Este año, debido a la pandemia no han podido recorrer otros centros explicando a chavales como ellos los peligros de la ludopatía. El año que viene ya estarán todos en la Universidad, pero otros chicos y chicas tomarán su relevo. Se han convertido en agentes de cambio y han transformado su alrededor, aunque, como hemos escuchado ,queda mucho por hacer ante un problema que afecta especialmente a la Región de Murcia.

A LO LARGO DE 2020 EL 20% DE LOS JÓVENES QUE ACUDIERON A PROYECTO HOMBRE MANIFESTÓ TENER PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES AL JUEGO Y A LAS TICS. EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO EL PORCENTAJE SE ELEVA AL 26 %.

El dato lo ha dado a conocer Asunción Santos, directora de Proyecto Hombre Murcia, en el programa Hoy por hoy, donde ha asegurado que la pandemia de coronavirus ha empujado a muchos jóvenes a estas nuevas adicciones "sin sustancias".

Santos también ha alertado del peligro que supone para iniciciarse en este tipo de prácticas perjudiciales para la salud la facilidad con que se puede acceder a ellas, "a golpe de click".

Por su parte, Delia Topham, presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, ha recordado en Radio Murcia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce este tipo de adicción como un problema de salud mental. "Es muy grave lo que está ocurriendo, se generan auténticos dramas familiares por culpa de la adicción al juego que presentan muchos jóvenes. Hay que hablar más y vigilar lo que hacen nuestros hijos", ha dicho.

Hace ahora un año, la OMS hacía publica su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), en la que recogía por primera vez la adicción a los videojuegos. El llamado 'gaming disorder' se encuentra dentro de la sección sobre trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico y va justo después del 'gambling disorder', es decir, la ludopatía, con la que comparte definición y vocabulario, solo que sustituyendo la palabra 'gambling' (apostar) por 'gaming'.