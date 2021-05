Castelló celebra el Día de los Museos del 18 al 23 de mayo

Cultura de la Generalitat, mediante el Institut Valencià de Cultura, celebrará desde este martes 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Los actos se engloban dentro del DIMCAS (Día Internacional de los Museos de Castelló), que cuenta también con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Castelló.

El lema de este año es ‘El futuro de los museos: recuperar y reimaginar’. Los actos organizados se dividen entre los diversos espacios del IVC en Castelló como el MBACAS (Museu de Belles Arts de Castelló), el EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló) del Ayuntamiento como el MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló), o de la Diputación, el ECO (Espai Cultural Obert Les Aules). Además, otros municipios de las comarcas de Castellón se adhieren este año a la iniciativa cultural.

El delegado del IVC en Castelló, Alfonso Ribes, ha señalado el impulso que el DIMCAS está adquiriendo “con una imagen propia” y ha querido agradecer “el esfuerzo de las entidades que han querido adherirse a esta iniciativa cultural que pretende acercar, con más de 50 actividades en 16 espacios, la cultura a toda la sociedad”.

Museu de Belles Arts de Castelló

El IVC ha programado en el Museu de Belles Arts, el martes 18 de mayo a las 19.30 horas, el acto de teatro-poesía ‘A vueltas con Lorca’ con la participación de Carmelo Gómez. La idea es compactar una serie de poemas del poeta granadino, con la voz del actor Carmelo Gómez con el piano de la mano de Mikhail Studyonov y la dirección de Emi Ekai.

El miércoles 19 de mayo, a las 19.30 horas, tendrá lugar un nuevo ‘Intercanvis. Club de cultura’ en esta ocasión con el reconocido comunicador gráfico Javier Jaén. La mirada del artista se puede disfrutar en los más de cien carteles que ha creado para el Centro Dramático Nacional o en las ilustraciones que diseña para ‘The New York Times’, ‘The New Yorker’, ‘The Washington Post’, ‘Time’ o ‘National Geographic’, en los que plasma su particular investigación de la esencia de las ideas mediante un pensamiento lateral llevado al extremo. La conversación estará moderada por el periodista Eric Gras y da la posibilidad de que el público pueda intervenir y preguntar al invitado.

El sábado 22 y domingo 23 de mayo en las salas del Museo se realizará un homenaje al pintor castellonense Vicent Castell que coincide con el 150 cumpleaños de su nacimiento. El artista transformó su mirada en líneas y colores capaces de capturar el espíritu de una ciudad y un tiempo. Sus cuadros nos hablan de un tiempo que ya nos parece lejano y de un hombre que respiraba y soñaba arte. ‘5x5 Vida y obra de Vicent Castell’ es una propuesta escénica que combina el teatro con la danza y la música en directo con Marta Vicent, Paula Escamilla, Manel Brancal y la dramaturgia corre a cargo de Tània Muñoz.

Además de las actividades especiales, en el MBACAS continúan las exposiciones de ‘Dibujar la modernidad (1864-1968)’ de la Fundación Mapfre, ‘Sand Castles’ de Markel Redondo y la colección permanente en el resto de salas.

Espai d’Art Contemporani de Castelló

También en el EACC, además de la exposición ‘Bio-lectures. Reflexions de l’entorn natural i rural contemporani’ encontraremos a lo largo del fin de semana diferentes actos. El sábado 22 de mayo de 12.00 a 14.00 horas el espacio acogerá ‘Diálogos’ ‘Profundidad de campo, visualidad, procesos y educación en el entorno rural’ con Diego Aldasoro, Cayetano Bravo, Noelia Pérez e Irene Pomar.

Esta actividad quiere ser útil como un encuentro, un sitio donde explicarse qué y cómo se realiza, con qué recursos se cuenta, como se puede colaborar, intercambiar información y generar redes entre quienes trabajan desde la naturaleza en los procesos creativos hasta los que trabajan en una parte más educativa del entorno rural.

El domingo 23 de mayo de 10.30 a 13.30 horas, en la explanada exterior del espacio, el colectivo Very Veritas, formado por Julia y Angie Vera realizará la acción ‘Pel maig, cireres’. Una intervención pictórica de un mural construido a base de cajas de cartón. Un mural que estará relacionado con el mundo natural y rural que pintarán de manera conjunta con todos los niños y las niñas que deseen colaborar. La pieza resultante formará parte de la exposición ‘Bio-Lectures. Reflexions de l’entorn natural i rural contemporani’ y se podrá visitar dentro del EACC en el espacio intervenido por el artista Daniel Buren.

Horarios de visita Museo y EACC: Martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20. Domingos y festivos de 10 a 14. Lunes cerrado. Entrada libre.

Toda la programación del Día de los Museos está disponible en el web www.dimcas.com