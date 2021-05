El Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa presenta la seua programació professional

El Mercat de Cultura Infantil d’Orpesa presenta la programació professional que ha organitzat per als dies 10 i 11 de juny i que comptarà amb diverses presentacions i taules de debat protagonitzades per destacats creadors, programadors i gestors culturals. Unes sessions que tindran lloc a l’Ajuntament d’Orpesa amb l’objectiu de generar un lloc de trobada anual on es puga debatre en profunditat sobre els reptes de futur d’un sector que va guanyant terreny en les programacions culturals de les ciutats i poblacions arreu d’Europa.

La programació professional començarà el 10 de juny, a les 11.00 hores, després de la presentació institucional, amb una taula de debat que comptarà amb Rosa Díaz, actriu i directora de la companyia La Rous; Henar Fuentetaja, coordinadora del projecte CocinandoDanza; i Adrián Novella, dramaturg i fundador de la companyia Bullanga.

Per la vesprada, hi haurà una ronda de presentacions de projectes que comptarà amb la participació d’Eulàlia Ribera, directora del festival internacional 'El més petit de Tots', especialitzat en arts escèniques per a la primera infancia. A més, participarà Pep Farrés, actor i fundador de Farrés Brothers y Compañía, empresa d’espectacles infantils que compta amb un premi Butaca; i Marylène Albentosa, recent nova directora de la Sala Escalante de València, centrada en programació escènica infantil.

La jornada del dia 11 estarà centrada en literatura i comptarà amb la participació de Patricia Martín, escriptora i directora editorial de Flamboyant; Aitana Carrasco, il·lustradora i escriptora de llibres infantils i juvenils que ha rebut diversos guardons internacionals; i Ricard Gozálvez, autor de diversos llibres de literatura infantil (‘Nuvolet coneix Diània’ o ‘La lluerna morada’). No faltarà la presència de Dani Miquel, autor de diversos llibres musicals, el més recent dels quals porta per títol ‘Desfem’ i està centrat en la difusió de valors ecològics i sostenibles. Totes les sessions estaran moderades per periodistes i gestors culturals.