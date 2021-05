A partir de este martes por la tarde, las farmacias de A Coruña ponen en marcha un nuevo cribado masivo. En concreto, para la población entre 12 y 64 años. Estas personas podrán realizar un test de saliva en las boticas, de forma voluntaria, únicamente con su tarjeta del SERGAS.

Esta actuación tiene como objetivo encontrar posibles positivos asintomáticos. El grupo diana son ciudadanos entre 12 a 64 años, que no hayan tenido resultado positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses ni sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus. El farmacéutico puede sugerir la realización de la prueba, o bien actuar a petición de los progenitores o los propios jóvenes.