Las claves del éxito de la terapia con perros para personas mayores

Nadie duda del efecto de las terapias asistidas con animales en personas con alguna discapacidad y en mayores de edad avanzada. Beneficioso, se mire como se mire.

Reduce el estrés, desplaza la soledad

Un animal de compañía – con referencia específica a perros y gatos- no sólo hace compañía, sino que ayuda a reducir el estrés o la ansiedad y también a desplazar la soledad de quien no la desea para su vida. El vínculo que consiguen crear con quienes interactúan no solo disminuye el riesgo de enfermedades sino que aumenta su sensación de bienestar.

Está comprobada la eficacia de la terapia asistida con animales en personas mayores con dependencia, tanto que en los centros de formación especializados en animales se ha visto como una salida profesional.

Este tipo de intervenciones con animales están cada vez más presentes en el ámbito sanitario y en el de los cuidados. Son cada vez más frecuentes las visitas de perros adiestrados para este fin a residencias geriátricas, centros de día u ocupacionales.

Cuestión de conexión

Ellos son capaces de detectar estados de ánimo de los seres humanos y a partir de ahí mejorarlos. La conexión es especial, tan sólo basta con observar cómo aparece enseguida una sonrisa en los labios o en los ojos de los usuarios de este tipo de instalaciones en cuanto los ven entrar y los pueden tocar.

En este episodio de La verdad sobre perros y gatos nos cuentan como un perro, Jacob, hace feliz a una mujer anciana que, entre sus olvidos por culpa de la demencia, está el de no recordar el nombre de su propia hija. Jacob le sabe sacar esa sonrisa.

Las terapias asistidas con animales ayudan a activar el cuerpo, fortaleciendo al usuario y pueden ser usadas para problemas específicos, como parte de un tratamiento de fisioterapia o bien en rehabilitaciones tras una operación, según explican responsables de Nubika, el centro de formación veterinaria. La coordinadora de esta escuela, Katya Espiñeira, subraya la importancia de "escoger al animal adecuado para cada terapia".

Otros animales útiles en terapia

Los animales deberán estar bien entrenados y aunque los perros son los más utilizados por su carácter dócil y por lo inteligentes que son, en las terapias asistidas también dan resultados excelentes los caballos, los conejos y las aves. Intervenciones en su totalidad que deberán estar dirigidas y coordinadas por un terapeuta, un especialista en este tipo de terapias y profesionales del ámbito socio sanitario o educativo.

Los expertos explican que existen distintas modalidades de Terapias Asistidas con animales: la hipoterapia (equinoterapia), la que tiene a los delfines como protagonistas y la ya anteriormente citada, la terapia con pequeños animales. Unas y otras están dirigidas a mejorar las condiciones de salud física y mental en personas que carecen de ella. Por el motivo que sea.

En La Verdad sobre perros y gatos, queremos aprenderlo todo para conocerlos mejor y quererlos más (si cabe).