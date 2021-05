Los pequeños grandes cambios

La primera semana sin estado de alarma ha sido de pequeños grandes cambios. Algunas oficinas se han llenado un poquito y algunos han ampliado su horario laboral dentro de los ERTE. Ha sido una semana de vuelta a la llamada nueva normalidad con timidez y pasos pequeños, por lo menos en nuestra zona, y hay quien ha querido y podido quedar más allá de las once, otros han echado de menos el toque de queda para tener una excusa para marcharse para casa.

Los datos COVID se mantienen estables y las vacunaciones, como ya he oído van como un tiro, y es que esa es la clave. A pesar de que aún hay gente que prefiere no hacerlo y nose apellida BoseYo esta semana me quedo con un abrazo. Un abrazo entre vacunados. Que parece que ahora los abrazos se clasifican. Los robados y los "a medias". Los ilegales y los que se dan en la distancia. Pero no, hoy hablamos al que asistí como principal espectadora. Un hombre de mediana edad, conocido, político socialista, recién

Semana 36 de esta atípica vuelta. En busca de la normalidad, si es que aún existe. Que la radio no pare.