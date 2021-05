Sergio García afronta el segundo grande del año

El vizcaíno Jon Rahm y el castellonense Sergio García son los dos únicos golfistas españoles que compiten esta semana en el segundo major del año, el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (US PGA Championship), que se disputa en el recorrido de Kiawah Island, en la costa de Carolina del Sur.



“Este campo tiene muchas opciones y lo puede hacer muy divertido. Con este viento es importante aprender rápido como se está jugando el campo y mantenerte muy fiel a esta estrategia. Saber cómo manejar el campo y cómo poder jugarlo lo mejor posible”, dijo Jon Rahm, número tres del mundo, sobre su estrategia para la semana.



“En este campo va a depender mucho de cómo lo pongan. Jugándolo estos días desde atrás y con el viento que está haciendo es un campo muy duro, con hoyos largos y difíciles, y greenes complicados”, corroboró el veterano Sergio García, que participa esta semana en su vigésimo tercero PGA Championship.



Desde 2012, la última vez que se disputó el Campeonato de la PGA en Kiawah con una victoria apabullante del norirlandés Rory McIlory, García solo se ha clasificado para el fin de semana en tres ocasiones. Esta vez, el castellonense llega animado y especialmente motivado por la posibilidad de formar parte del equipo europeo en la Ryder Cup, la competición entre Estados Unidos y Europa que se celebrará en septiembre en Wisconsin.



“La Ryder es sin duda una de las metas. Si no la más importante, es una de ellas. Me encantaría estar en ese equipo y estoy trabajando para ello. Voy a intentar dar lo máximo de mí para intentar estar en ese equipo”, dijo García, que tiene que ganarse el puesto para la que sería su décima Ryder Cup.



“He jugado con Sergio en muchos partidos de la Ryder Cup. Siempre ha sido un gran competidor en la Ryder y es difícil imaginarla sin él”, dijo sobre García el veterano inglés Lee Westwood, que forma matemáticamente parte del equipo europeo a sus 48 años.