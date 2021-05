¿Te has planteado el trabajo, el sexo y la muerte con humor?

Los ases más destacados del humor se dan cita en el I Congreso del Bienestar que celebra la Cadena SER en España tras el fin del estado de alarma. Hay muchas ganas por parte de la ciudadanía de disfrutar del ocio, la temperatura va a acompañar pero recordemos que se mantendrán todas las medidas de seguridad, mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico y aforo limitado.

Arranca el Congreso este viernes con la primera ponencia que ya nos arrancará las primeras carcajadas, "la influencia del humor en el arte de la seducción", diálogos con una de las actrices españolas más queridas por el público María Barranco, el escritor Boris Izaguirre y la periodista y cómica Henar Alvarez, moderado por Luis Tejedor. Encuentro en el que se reflexionará sobre la importancia del humor como uno de los rasgos más atractivos de los amantes. ( 20.30 h. en el Teatro Auditorio de Alcázar de San Juan).

El sábado 22 de mayo, es la jornada más intensa con doble sesión de tarde. El escritor Manuel Vilas, la escritora y licenciada en periodismos Sara Mesa y la periodista Luz Sanchez Mellado dialogarán con el humorista y presentador de la Cadena SER Juan Carlos Ortega sobre "La muerte: cómo creer en el más allá y no morir en el intento". Muchas son las llamas a los seres queridos que ya no están con nosotros pero ninguno de ellos responde, solo nos queda la fe, cabe preguntarse. ¿será cierto que cuando cerramos los ojos, vemos? ¿quien no querría morirse riendo mientras los demás lloran? Son interrogantes que se plantearán en la sesión interactiva con el público asistente. (17.30 h. en el Teatro Auditorio de Alcázar de San Juan).

Además disfrutaremos en el cierre con el showman y presentador de El Intermedio Wyoming, el actor y director de cine Santiago Segura y la actriz Cristina Gallego con diálogos con el periodista, escritor y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre en torno al "Sexo: los caminos del orgasmo son inescrutables". La reivindicación del orgasmo femenino y la comercialización de nuevas tecnologías marturbatorias ponen de manifiesto que hay que ahondar también en el justo y sano deseo de las mujeres a gozar de una sexualidad plena, sin ser juzgadas ni sentir que su placer se supedita al de hombre o la confirmación de su ego. ¿están quedándose los hombres un poco... arrugados?. ( 19.30 h. en el teatro Auditorio de Alcázar de San Juan). La sesión culminará este sábado con el show del humorista ciudadrealeño Agustín Durán. (21.00 h. Teatro Auditorio Alcázar de San Juan).

AUDIO| Aquí la entrevista con la actriz Cristina Gallego en SER Alcázar:

El domingo 23 de mayo, culmina el Congreso con la ponencia "Trabajo:sudor y lágrimas. El humor en trabajos imposibles" diálogos con la periodista de la Cadena SER, en el programa Hoy por Hoy con Ángel Barceló Eva Cruz que reunirá en el escenario al escritor y conferenciante Jesús Vega, con la periodista y cómica Nerea Pérez de las Heras, con el periodista Juan Carlos Iragorri y Agustín Durán. Encuentro en el que se debatirá sobre las nuevas formas que han surgido durante el estado de alarma, como el teletrabajo, que ha solventado algunos problemas pero creado otros. Personas que odiaban acudir a su puesto de trabajo echan ahora de menos la socialización que les proporcionaba, sin olvidar a quiénes lo han perdido durante estos meses. Nos preguntaremos ¿es posible disfrutar de nuestra labor sin caer en la garras de la explotación o la auto-explotación?.

12.00 h. en el teatro Auditorio de Alcázar de San Juan.