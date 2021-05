Recogida de firmas en contra del proyecto de almacenamiento y gestión de residuos peligrosos en l'Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora y la plataforma No a la Contaminació van a comenzar una campaña de recogida de firmas en contra del proyecto de almacenamiento y gestión de residuos peligrosos promovido por Aprocol.

De esta manera, quieren hacer llegar a la Generalitat Valenciana la oposición y el malestar de los vecinos ante este proyecto que “incumple el Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcora”, por lo que, según manifiestan, la Conselleria “debe anular el procedimiento y archivar el expediente”, pues, “de lo contrario, se estará vulnerando el instrumento de ordenación urbanística más importante para un municipio como es su PGOU”.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ha señalado que el proyecto atenta contra la autonomía local.

Al respecto, recuerdan la “falta de concordancia entre el proyecto básico y el informe de compatibilidad urbanística”, pues “el informe de compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento otorgó a Aprocol no es aplicable a la documentación que la mercantil ha presentado en la Generalitat para obtener la Autorización Ambiental Integrada, ya que incluye la actividad “valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad superior a 10 t/día”, clasificada dentro del Grupo A, grado 4-5, y el PGOU de l’Alcora no permite instalar actividades nuevas con este grado de nocividad e insalubridad”.

Así, insisten en que el proyecto que presentó la mercantil al Ayuntamiento “no tiene nada que ver con el que presentó a la Generalitat y estuvo a exposición pública”.

Otro “claro ejemplo” es que “en la documentación presentada al consistorio consta que en la planta se tratarían 36 tipos de residuos, mientras que en el proyecto presentado a la Generalitat el número de residuos asciende a más de 500”.

Ante las “numerosas deficiencias” encontradas, el Ayuntamiento, con la colaboración de la Plataforma No a la Contaminació, presentó 8 bloques de alegaciones, organizadas por contenido.

Asimismo, el alcalde, Samuel Falomir, ya ha trasladado el malestar de la población ante esta situación a la directora territorial de presidencia de la Generalitat Valenciana, Eva Redondo, y ha solicitado reunirse con la consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, y con el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, al contrario, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar este proyecto que atenta gravemente contra los intereses de los vecinos y vecinas de l’Alcora”, han concluido.