El Mobile busca público local en esta edición de pandemia con entradas a 21 euros

Una de las críticas al Mobile World Congress ha sido tradicionalmente que sus precios eran asequibles sólo para unos cuantos y que se quedaba fuera el público local. Ahora, aprovechando que en esta edición de pandemia las cifras de asistentes caerán, los organizadores han decidido ofrecer 30.000 entradas a 21 euros para profesionales españoles. Además, dedicará la mitad del dinero que recaude con estas inscripciones a un fondo para la recuperación económica local.

John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, organizadora del Mobile World Congress, asegura que el objetivo es facilitar el acceso a este evento a personas que hasta ahora no se lo habían podido permitir. Es una medida pensada para profesionales de hasta 11 sectores como la automoción y el transporte, consultoría, educación o finanzas. En una rueda de prensa en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, Los organizadores han querido dejar claro que no va a ser flor de un día porque a los trabajadores de estos sectores que acudan en junio al MWC se les aplicará un descuento del 50% en las próximas ediciones de 2022, 2023 y 2024.

Del dinero que se recaude con estas entradas a 21 euros para profesionales españoles, la GSMA destinará la mitad, hasta 300.000 euros, a un fondo para la recuperación local después de la crisis económica y sanitaria que ha provocado la Covid. Según Hoffman, "no ganamos nada, queremos reconocer a la gente, los socios y la comunidad" por el esfuerzo realizado durante la pandemia.

La invitación a los profesionales locales servirá para aumentar la cifra de participantes en esta edición del Mobile que será híbrida. Sin ellos, los organizadores estiman que habría entre 30.000 y 50.000 asistentes, muy lejos de los más de 100.000 de 2019. Además de las entradas a 21 euros, se han reducido también los precios de otros pases que oscilan entre los 700 y los 4.200 euros.

La GSMA calcula que habrá 300 expositores presenciales y todavía está calculando el espacio que ocupará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Tampoco quieren avanzar cifras de un posible impacto económico. La situación sanitaria todavía lo hace difícil y prefieren considerar ya un éxito que el Mobile World Congress pueda volver después de suspender la edición del año pasado. Se tenía que celebrar en febrero y fue una de las primeras advertencias de la amenaza que suponía el nuevo virus.

Todos los asistentes al Mobile World Congress tendran que presentar una prueba negativa de Covid. Si no la tienen, se la podrán hacer in situ, antes de acceder a la zona de stands de la Fira.