Empleados de Teleperformance en A Coruña denuncian precarización de sus trabajos

Empleados de Teleperformance en A Coruña se han vuelto a concentrar frente al centro de trabajo que la empresa tiene en Agrela. Esta compañía de contac center emplea en el polígono a 800 personas que denuncian la precarización de sus trabajos y la pasividad de la empresa por llegar a acuerdos con la representación sindical.

La pandemia no ha hecho más que agudizar, aseguran desde los sindicatos, muchos de sus problemas. Denuncian descuentos de nómina por ausencias justificadas o fallos técnicos que no son responsabilidad de los trabajadores. Fallan también las formaciones y la plataforma creada por la empresa para comunicarse con los empleados. Consideran los sindicatos que la empresa "no tiene voluntad" de llegar a acuerdos con su plantilla.

No ha sido esta la única movilización de la mañana. Desde las 14h representantes de la CIG se concentran frente a la sede de Inditex en Arteixo para exigir la readmisión de un trabajador despedido en Veolia, una contrata de la multinacional textil.