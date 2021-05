Pellicer: "Hay que callarse, me han expulsado injustamente"

Sergio Pellicer se mordió la lengua en la sala de prensa tras el partido del Málaga ante el Girona cuando se refirió a su expulsión. Según el acta, el técnico vio la tarjeta roja por el siguiente motivo según puso Moreno Aragón en el acta, "por decir en voz de grito '¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!', sentándose posteriormente en el banquillo y golpeándolo en señal de disconformidad".

En primer lugar el entrenador habló del partido que hizo su equipo y volvió a deshacerse en elogios hacia sus jugadores. "Hay que estar tremendamente orgullosos del partido que ha hecho el equipo. Ha sido una semana sobre todo con la situación mía y esto demuestra el compromiso del grupo, el compromiso que tienen con el club, con el cuerpo técnico… porque parece que no nos estamos jugando nada pero todos los equipos nos estamos jugando mucho. Once contra once nos hemos enfrentado al mejor rival de la segunda vuelta, van con la flecha hacia arriba, tienen un potencial terrible, y lo que le hemos hecho en los primeros 15 minutos, analizando los últimos partidos del Girona, no se lo había hecho nadie. Con un jugador menos han seguido con un compromiso de resistencia colectiva a nivel colectivo, con alma. Es el camino de toda la temporada. Han acabado jugando de delanteros Julio y Loren, un chaval del filial y un juvenil. Se me cae la baba hablando porque la pena es no haber conseguido algo positivo. Se lo han merecido por trabajo y esfuerzo ante todas las adversidades que estamos teniendo dentro y fuera del terreno de juego. Este grupo se ha superado y es una pena no puntuar porque eso nos haría estar en el Top-10”.

Cuando se refirió a su expulsión dijo lo siguiente. “Es tremendamente complicada cualquier profesión y la del estamento arbitral, más. Hay que callarse. Me han expulsado injustamente, quedan dos partidos en los que me van a penalizar y no voy a poder disfrutar del último partido aquí en casa. Son errores humanos, el que más se equivoca soy yo, pero es una pena. Hay situaciones en las que se tienen que ayudar y que todo esto no vuelva a ocurrir. Que el año que viene haya más criterio en todo, en las manos, en las protestas… Es una pena, pero esperemos que todo se solucione. Todos los seres humanos nos equivocamos. No hay que buscar casualidades. En esta profesión la honestidad debe estar por encima de todo”.