A la tercera va la vencida: Aragonès será investido hoy President

Tras dos intentos sin éxito, todo indica que los votos de Esquerra Republicana, Junts y CUP (la mayoría independentista) investirán a Pere Aragonès como president de la Generalitat. Y lo harán con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la tribuna de invitados, gracias a un permiso penitenciario.

Aragonès confía en que el próximo Govern de republicanos y Junts actuará como "un solo bloque". El candidato ha afirmado que su voluntad es que el Ejecutivo sea "lo más cohesionado posible", y para eso espera aprovechar la experiencia de los últimos años y los mecanismos de coordinación incluidos en el acuerdo.

Aragonès ha dicho que lo que une a ERC y Junts "es mucho más fuerte" de lo que los separa, y ha pedido disculpas por el retraso en cerrar el pacto, ya que cree que se ha tardado demasiado.

"Lo que nos une es mucho más fuerte que las perspectivas diferentes que pueda haber en ámbitos programáticos sectoriales o cómo enfocar el proceso de independencia. El deseo, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la independencia es mucho más fuerte de lo que nos separa. Es una fortaleza extraordinaria que tenemos que preservar", ha dicho.

El candidato republicano ha apostado por compatibilizar la "agenda transformadora" que cree que debe tener el Govern con la voluntad de avanzar y culminar el proceso independentista.

Para él, esta es "la razón de ser de la coalición de gobierno" entre ERC y Junts, y ha sostenido que la estrategia independentista debe combinar las aportaciones del conjunto del movimiento independentista para aprovechar el diálogo con el Gobierno central y a la vez fortalecerse.

Aragonès recalca que el acuerdo con Junts es sólido: "Ha tardado, pero creo que es un acuerdo honesto y sincero. Así lo he sentido yo especialmente en los últimos días en los que he cogido la responsabilidad de poder acabar de forjarlo".

El martes, gobierno

Todo indica que la composición del nuevo Govern no se conocerá hasta la semana que viene, probablemente el martes.

La elección de Pere Aragonés será aproximadamente hacia las dos de la tarde, pero hasta el lunes no comenzará a ejercer como President. La presidenta del Parlament, Meritxell Borràs, comunicará el nombramiento esta tarde tanto al Rey como Pedro Sánchez para que el BOE el publique. Lunes, toma de posesión y martes, nombramiento de consellers. Y el miércoles, primera reunión del nuevo Consell Executiu.

La decisión de Elsa Artadi de no aceptar la vicepresidencia ha descolocado el panorama. Suenan nombres como los de los hasta ahora consellers Damià Calvet o Ramon Tremosa, pero nada parece cerrado.

Calvet ha contado siempre con el apoyo de Josep Rull y de los sectores más moderados, y desde el primer momento se ha mostrado partidario del acuerdo con Izquierda y del diálogo. Y eso no gusta al sector más unilateralista de Junts. Damià Calvet, además, perdió por goleada las primarias contra Laura Borràs.

Ramon Tremosa también intenta sacar la cabeza en esta carrera, pero chocaría aún más con la CUP.

Artadi rechaza las críticas

En una entrevista en el programa 'Aquí Cuní' de SER Catalunya, Elsa Artadi ha explicado su decisión: "Los mismos que ahora me critican son los que me criticarían diciendo que me comprometí hace dos años con el Ayuntamiento de Barcelona. No estamos demasiado acostumbrados a pasar cuentas a las palabras de los políticos. Deberíamos asssegurar que cuando se dice algo se lleva a cabo"

Artadi ha salido al paso de las críticas que ha recibido el acuerdo desde las propias filas de Junts, por parte de figuras destacadas como el expresident Quim Torra o la exconsellera Clara Ponsatí: "Junts no ha abandonado ni puede abandonado el mandato del 1 de octubre. Nadie se ha de ofender por lo que dice Quim Torra. No me duele" Y ha añadido que "el plan de gobierno es una cosa y otro elemento diferenciado es cómo proseguimos el camino hacia la independencia. Deben ir por camino diferentes"