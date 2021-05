María Luisa Merlo: "Desde que medito, no me pongo nerviosa en el escenario"

María Luisa Merlo lleva más de seis décadas de carrera. Pero no es la experiencia con lo que ha logrado sentirse más tranquila sobre las tablas. "Desde que medito, no me pongo nerviosa en el escenario", nos ha contado la intérprete. Merlo ha presentado, este mismo viernes, la obra 'Mentiras inteligentes'. Está en el cartel del Teatro Amaya.

Merlo ha trabajado en cine y televisión, pero se la conoce como una "gran dama" del teatro. En esta ocasión, actúa junto a Ana Escribano. Fue una petición personal de Merlo, ya que una y otra están muy unidas. Merlo fue la primera de las cuatro esposas de Carlos Larrañaga y Escribano, la última.

"Carlos y yo fuimos grandes amigos, hasta el último minuto. Nos llevamos mejor después de separarnos que cuando estábamos juntos. Yo pasé con él todo el tiempo que pude cuando se puso enfermo. No tanto como habría querido, porque me impresionaba mucho verle tan mal", cuenta la intérprete.