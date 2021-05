Un estudio demuestra que la inmunidad celular protege a pacientes que han pasado el COVID sin anticuerpos

¿Es posible generar una protección contra el coronavirus alternativa a los anticuerpos una vez pasada la enfermedad? La respuesta es sí. Un trabajo de investigación, liderado por la asturiana Julia García-Prado, ha puesto de manifiesto que un 12% de pacientes que no generaron anticuerpos, tenían inmunidad celular "como mecanismo de protección frente a la severidad de infección por este virus".

Sin embargo, ¿qué supone este avance? García-Prado ha señalado dos aspectos. El primero que "necesitamos herramientas de seguimiento clínico y cómo los médicos pueden tomar decisiones clínicas en base a datos de laboratorio. Si a un médico le llega una persona que está infectada y no tiene anticuerpos, intentar darle una respuesta a través de estas medidas de la inmunidad celular de si realmente esta persona ha generado una respuesta inmune frente al COVID o no". La segunda "va enfocada a identificar qué características de la respuesta inmune celular son muy importantes de cara al diseño, no solo de las vacunas actuales, sino de la próxima generación frente al COVID".

Gracias al trabajo del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa se puede sacar como conclusión que las profilaxis pueden ser más fuertes. "Cuando te pones una vacuna, tu sistema inmune activa dos vías: la humoral, es decir, la de los anticuerpos y la celular, la responsable de mantener la memoria inmunológica a largo plazo frente a este virus. Esto quiere decir que cuando te expongas de nuevo al coronavirus, esta memoria inmunológica que principalmente es celular, te protega frente a la severidad de una nueva infección". Unido a esto está el período de protección. "Todos estamos escuchando preguntas sobre el plazo que me va a proteger. Ese proteger es cuanto tiempo son capaces de generar estos anticuerpos pero si son capaces de generar esta memoria inmunológica a largo plazo para que nos protega de la exposición a nuevas infecciones del coronavirus", ha apuntado.

Lo cierto es que en los últimos meses la defensa más escuchada eran los anticuerpos frente a la inmunidad celular de la que poco se ha hablado entre la ciudadanía. La explicación para la directora científica del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol pasa porque "los test de laboratorio de anticuerpos están más disponibles. Se ha hecho uso a nivel mundial porque son más baratos y es una herramienta que esta más a mano por capacidad de diagnóstico de número de individuos y de precio en los laboratorios asociados a los hospitales". Dicho de otra manera "es más fácil y más barato usar test de anticuerpos para monitorizar la generación de respuesta inmune frente al COVID", aunque la asturiana apuesta porque la respuesta de anticuerpos "vaya unida a la medida de la respuesta celular".

García-Prado cree que el descubrimiento no es un punto de inflexión para abordar la enfermedad, sino "un acompañamiento a lo que hemos conocido en este último año. Cada vez tenemos más conocimiento y eso se tiene que integrar a las diferentes observaciones que se van haciendo. Las respuestas celulares son importantes a largo plazo, sobre todo, porque estas respuestas identifican múltiples partes del virus mientras que las respuestas de anticuerpos solo reconocen una parte del virus. Si tú eres capaz de generar una inmunidad que reconoce muchos trocitos del virus, a largo plazo te puede proteger frente a que el virus varíe a nivel de la población". Esto significa que variantes como la británica, sudafricana o brasileña -más allá de las que pudieran surgir- podrían tener menos recorrido a partir de ahora debido a esa respuesta celular. "Las variantes identificadas se localizan, sobre todo, en la proteína de la espícula que es donde se generan los anticuerpos. Así, podrías atacar al virus a nivel inmune en otras regiones donde todavía no haya variado. De esta manera, mantendrías la respuesta inmune a pesar de que el virus haga variaciones", ha concluido.