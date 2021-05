Los negocios del arzobispo de Oviedo: 12,5 millones de euros en ventas de edificios ocupados a fondos

La alargada sombra del arzobispo de Oviedo y los negocios con propiedades de la Iglesia han sido objeto de análisis en la última entrega de 'Salvados'. En el año 2009 Jesús Sanz Montes fue nombrado por el Vaticano comisario de la asociación Lumen Dei y nueve años después procedió a la venta de dos edificios en Madrid y Barcelona; inmuebles ocupados por monjas en ese momento, pero que, pese a todo, cambiaron de dueños por valor de 12,5 millones de euros. Operaciones que, según figura en los contratos, fueron llevadas a cabo por Sanz Montes como vendedor y fondos de inversión como compradores. En el caso de la Ciudad Condal el desahucio sigue en marcha y afecta a "10 hermanas, al margen de más personas que fueron acogiendo algunas con enfermedades graves", ha explicado la abogada de las misioneras. Eva Alcalde asegura que "el arzobispo no mantiene ningún tipo de comunicación desde que tomaron el control de la asociación y bloquearon las cuentas, las hermanas no tienen ni idea de qué ha pasado con el dinero de la asociación, que no era poco, ni con el de la venta de los inmuebles. No sabemos si se han ingresado en las cuentas de la asociación". De hecho, las hermanas llevaron a juicio a Sanz Montes, algo que no quedó sin respuesta. "Las amenazaron con excomulgarlas. Cuando dijeron que no estaban de acuerdo con la intervención esa fue la respuesta. Para ellas fue lo peor", ha recordado.

Las operaciones de monseñor también se desarrollaron en Madrid, concretamente en un edificio de El Viso donde un grupo de hermanas ayudan a los más necesitados. El objeto era convertir el inmueble en pisos de lujo aunque un juzgado ha paralizado, por ahora, el desalojo. Uno de los párrafos del contrato desglosado en La Sexta, señalaba que "la parte compradora se compromete a colaborar en lo que necesite con la vendedora para la toma de posesión del inmueble", es decir, Sanz Montes ayudaría al fondo de inversión para que las hermanas abandonaran el inmueble. Una de las monjas ha explicado como "llevamos unos años de muchos acoso y presión. Nos trajeron unos gigantes de 'Desokupas' para sacarnos". También impagos forzados de servicios o intentos de compra de voluntades ofreciendo 200.000 euros para alquilar otra casa.

En Asturias, uno de los conflictos que mantiene abierto el Arzobispado es el relativo a la casa parroquial de Coya cuya propiedad y la de terrenos colindantes le pertenece después de haber inmatriculado los bienes en 1964 sin haber avisado a los vecinos. La lucha permenece abierta ya que la Iglesia reclama el inmueble y los vecinos no están dispuestos a ceder. "Eso fue una zorrería del Arzobispado y del cura que en su momento lo inscribió", han defendido.

¿Quién es Sanz Montes?

"Su carrera es meteórica". La frase es del periodista de El País, Juan G. Bedoya. Franciscano, ex trabajador de la banca y perteneciente al "ala conservadora" de la Iglesia. En palabras de Bedoya tiene "afán de imposición de sus principios, criticar al poder y posesión de bienes". Sanz Montes era el hombre de Rouco Varela, tras conocerse en Toledo. "Llega a un episcopado modesto, Huesca y Jaca, y a los cinco años accede a Oviedo. Dentro de la Conferencia Episcopal Española aspiraba a la presidencia y el sector conservador por Rouco tiene en puestas todas sus esperanzas". Sin embargo, algo se torció ya que el Papa apostó por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El periodista tiene claro que "si hubiera seguido Benedicto XVI, Sanz sería ahora el presidente de la Conferencia Episcopal". En su radiografía ve a un hombre "combativo, pendiente siempre de dar su opinión contra el Gobierno".

Sanz Montes se ha negado a dar explicaciones sobre todo lo sucedido. Se ha limitado a asegurar que "la cosa es más compleja" y, ante la pregunta de Gonzo sobre por qué quiere dejar en la calle a 20 hermanas, se ha limitado a señalar "no soy yo".