El CD Castellón se juega la permanencia en Castalia contra el Rayo Vallecano

Castellón y Rayo Vallecano se miden en Castalia, en un encuentro en el que Sergi Escobar debutará como entrenador local, que estará marcado por la necesidad de victoria para el conjunto castellonense para no descender y del triunfo para el madrileño para no descartar el ascenso directo y que se jugará con público, hasta los 2.840 aficionados.



El Castellón llega a la penúltima jornada sin depender de sí mismo, con lo que debe conseguir la victoria para llegar con opciones de mantener la categoría a la última jornada y esperar que pinchen sus rivales: Lugo, Logroñés y Alcorcón.



La noticia del encuentro es el regreso en su segunda etapa de Escobar al banquillo de Castalia como revulsivo que una al vestuario e impulse a un equipo sin margen de error. Escobar cuenta con la ayuda de Emilio Isierte, que llega como segundo entrenador y ya dirigió la sesión preparatoria del sábado.



Con la salida de Juan Carlos Garrido y el aterrizaje de Escobar se espera que jugadores que no gozaban de la confianza del anterior entrenador regresen a la titularidad. Es el caso de futbolistas como Jonatan Soriano o Marc Mateu.



La única baja es la de Jorge Fernández por lesión, que no podrá sentir el aliento de los 2.840 aficionados que estarán en las gradas de Castalia.



Enfrente está el Rayo, que, aunque no depende de sí mismo para jugar la promoción, confía en terminar el campeonato entre los seis primeros si gana al Castellón y Lugo, sabiendo que además en la última jornada se medirán Sporting de Gijón y Almería.



El equipo madrileño llega al partido reforzado anímicamente tras las dos victorias frente a Fuenlabrada y Oviedo que han devuelto la confianza a la plantilla y le permiten ver con cierto optimismo este tramo final de curso.



La buena imagen dada en el último partido frente al Oviedo es probable que haga a Andoni Iraola repetir el mismo once titular, por lo que Luca Zidane podría seguir en la portería y el franco-marroquí Yacine Qasmi como referencia atacante en punta.



La principal duda reside en el centro del campo, puesto que la acumulación de partidos podría provocar que Mario Suárez juegue en lugar de Oscar Valentín, que además venía arrastrando molestias desde hace varias jornadas.



- Alineaciones probables:

Castellón: Whalley; Iago Indias, Víctor, Gálvez, Delgado; Carles Salvador, Bodiger, Marc Mateu, Rubén; Cubillas y Jonatan Soriano.



Rayo Vallecano: Luca Zidane; Advíncula, Saveljich, Catena, Fran García; Valentín o Mario Suárez, Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; y Qasmi.



Árbitro: Arcediano Monescillo (comité de Castilla-La Mancha)

Estadio: Castalia