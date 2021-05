"¿Ahora te enteras?": la aplaudida respuesta del alcalde de l'Alcora ante la pintada "el alcalde es maricón"

El municipio de l'Alcora ha aparecido con una pintada en la que se podía leer "El alcalde es maricón". El aludido, el primer edil de la localidad castellonense, Samuel Falomir, no ha tardado en responder en redes sociales con un mensaje muy celebrado.

Mensaje del alcalde de l'Alcora en su perfil de facebook / facebook Samuel Falomir

Falomir, que se muestra abiertamente gay en público y redes sociales, ha señalado con un irónico "¿Ahora te enteras?". Además, el alcalde ha rematado al autor de la pintada con ese comentario "No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble"

Las muestras de apoyo al alcalde han llenado el perfil de Facebook y Twitter con mensajes de apoyo a la actitud y comportamiento del primer edil de l'Alcora, Samuel Falomir.