Vuelven las bodas

Leí estos días la noticia de que los restaurantes y pazos se están volviendo a llenar con bodas para este verano de 2021 tras un año en el que muy pocos valientes se atrevieron a dar el sí quiero con mascarilla.

¡Qué bonitas las bodas! ¿Verdad? Un día de felicidad inolvidable...menos si apuraste la barra libre hasta la última gota, que probablemente no te acuerdes de nada. Pero qué bonitas las bodas, ¿no? Para los novios, digo, porque para los invitados las bodas más que bonitas son caras. Que si el regalo, que si el traje o vestido nuevos, porque no entras en el del año pasado, que si viajar a donde sea la ceremonia, buscar donde dormir...

Pero ¡qué bonitas son las bodas! ¿A que sí? A no ser que seas el único invitado soltero y te sienten en la mesa de los niños por un error. O que seas camarero, que tampoco es que lo pasen especialmente bien. O que seas DJ, que tienes que aguantar a borrachos pidiéndote canciones sin sentido hasta el amanecer. O que seas el fotógrafo oficial, que tienes que aguantar cada dos por tres la frase de cuñao: "a mi no me enfoques que se rompe la cámara" o la famosa "luego ya me arreglas en photoshop".

Pero qué bonitas son las bodas, ¿verdad? Es un gusto que vuelvan. Qué duda cabe.