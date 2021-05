El Castellón se despide en Málaga de LaLiga SmartBank

El Málaga y el Castellón cierran la temporada este domingo en La Rosaleda en un partido sin transcendencia aunque sí con despedidas, pues en el conjunto local será el último de su técnico, Sergio Pellicer, quien anunció ya que no seguirá en el banquillo, y el visitante le dirá adiós a LaLiga SmartBank tras consumarse el descenso en la anterior jornada.



El equipo andaluz, que lleva siete jornadas sin ganar, quiere concluir la temporada con una victoria que le eleve algunos puestos en la clasificación, que siempre es bueno para la economía del club, y además ofrecer una buena imagen en una campaña muy complicada por los problemas financieros.



El Málaga, decimoquinto con 50 puntos, podría, en caso de victoria, acabar entre los diez primeros de la clasificación, dependiendo de otros resultados, o si pierde descender otro puesto y poner un broche negativo a un campeonato que no ha sido malo al tener en cuenta los condicionantes económicos.



Será el momento de la despedida Pellicer, que no se podrá sentar en el banquillo al cumplir el segundo de los tres partidos con los que le sancionó el Comité de Competición por su expulsión en el encuentro ante el Girona.



Junto con Pellicer, terminarán su temporada en el Málaga varios de los jugadores cedidos, hasta ocho, y otros que cumplen contrato, como el portugués Orland Sá, el argentino Pablo Chavarría y el serbio Stefan Scepovic.



El centrocampista Alberto Escassi será baja por acumulación de amonestaciones junto con el defensa venezolano Alexander González, concentrado con su selección, mientras que regresa el mediocentro Cristian Rodríguez, que cumplió un partido de sanción frente al Leganés.



El Castellón se despide de la categoría en el mismo escenario en el que ascendió el verano pasado al derrotar al Cornellà por 1-0 en la fase de ascenso a Segunda División.



El único objetivo es acabar la temporada con un resultado que maquille la decepción que ha supuesto el descenso en un partido en el que, con toda probabilidad, el entrenador, Sergi Escobar, introducirá cambios y contará con jugadores que seguirán en el club la próxima temporada.



El Castellón tiene la baja por lesión de Jorge Fernández, así como de Rubén Díez y por sanción de Rafa Gálvez, con lo que Escobar deberá introducir novedades en la zaga.



Con ello se espera el regreso al once de Carlos Delgado, mientras que mantendrá a futbolistas como Carles Salvador o el guardameta Álvaro Campos.



Una de las grandes novedades podría ser David Cubillas que entraría como referencia en el ataque para acabar con la sequía goleadora del equipo que suma cinco partidos consecutivos sin marcar un gol



- Alineaciones probables:



Málaga: Dani Barrio; Ismael Casas, Lombán, Juande, Matos; Jairo, Cristian Rodríguez, Luis Muñoz, Rahmani, Jozabed; y Scepovic.



Castellón: Álvaro Campos, Moyano, Satrústegui, Iago Indias, Delgado; Castells, Carles Salvador; Arturo Molina, César Díaz, Bodiger y Cubillas.



Árbitro: José Antonio López Toca (Comité Cántabro).



Estadio: La Rosaleda.



Hora: 21.00.